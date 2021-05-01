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Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Russell, Portekiz GP’den puanla ayrılmayı hedefliyor

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Russell, Portekiz GP sıralama turlarında 11. sıraya yerleşerek Williams’taki en iyi sıralama sonucunu elde etti ve yarınki yarışta puan almayı hedefliyor.

Russell, Portekiz GP’den puanla ayrılmayı hedefliyor

George Russell kendisi için inişli çıkışlı geçen bir sıralama seansı ardından 11. sıraya yerleşerek Williams’taki kariyerinin en iyi sıralama sonucunu elde etti.

Williams’ın genç yeteneği Russell hafta sonu boyunca antrenman seanslarının sürpriz isimlerinden biri olmuştu. Sıralama turlarında ise başta biraz zorlansa da güçlü formunu devam ettirmeyi başardı. 

İngiliz pilot birinci bölümden 15. olarak çıkmayı başardı. Fakat, ikinci bölümde, Williams’taki 3 yıllık kariyerinde aldığı en iyi sıralama sonucunu elde etti ve 11. oldu.

Russell kendisi için inişli çıkışlı geçen bu sıralama seansının ardından verdiği demeçte şunları söyledi: “Bugün lastiklerle biraz sorun yaşadım. Onları çalıştırmakta zorlandım, açıkçası Imola’ya benziyordu ama sonra daha çok tur attıkça kendime daha çok güven kazandım.”

“Son turum çok, çok iyiydi, üçüncü bölüme çok yaklaşmıştık. Bu, benim ve Williams’ın son üç yıldaki en iyi sıralama sonucuydu. Bu yüzden yarın için iyi bir konumdayız.”

 

Ayrıca Russell orta hamur lastik seçimi hakkında da konuştu.

“Dürüst olmak gerekirse orta hamurda çok iyi hissediyordum. Lastiğin nasıl bir tepki vereceğini anlamak için biraz ısınması gerekti çünkü geçen yıl burada pole pozisyonu alan kişi orta hamur kullanıyordu, bu yüzden bunu denememiz gerekiyordu.”

“[Yarın] kesinlike orta hamur kullanacağız, eğer ilk 10’da değilseniz orta hamur kullanmalısınız. Bu yüzden gerçekten bir şansımız var. Araç hızlı, özellikle de düzlüklerde. Bu yüzden puan barajına girmemiz gerek.”

Buna ek olarak Russell’a Imola’daki güçlü formunu devam ettirmiş olmanın ne kadar cesaret verici olduğu sorulduğunda şu yanıtı verdi: “Oldukça cesaret verici, bence bunun tek seferlik bir şey olmadığını gösterdi. Bahreyn’de olabilecek en kötü senaryoya tanık olduk ve buna rağmen ikinci bölüme çıkabildik ve yarışta da 14. olduk. Bu yüzden sezonun geri kalanı için iyi bir durumda gibi görünüyoruz.”

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Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Selin Elif Köse

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