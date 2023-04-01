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Russell: "Pole pozisyonunu alamadığım için hayal kırıklığı yaşıyorum"

Melbourne'de sıralama turlarını 2. sırada tamamlayan Mercedes pilotu George Russell, aracın performansını övdü ve "pole pozisyonu alamadığı için hayal kırıklığı yaşadığını" dile getirdi.

Can Çarpıcı
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Russell: "Pole pozisyonunu alamadığım için hayal kırıklığı yaşıyorum"
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Melbourne'de sıralama turlarının en büyük sürprizi belki de Mercedes'in güçlü temposu oldu. Kendileri için sakin geçen Cuma gününün ardından "5 ve 8. sıralar" arasında yer almayı beklediğini söyleyen takım, sıralama turlarını 2 ve 3. sırada tamamladı. 

Bu sezonki en güçlü gününü geçiren Alman ekipte George Russell önde yer alan pilot oldu. Takım arkadaşını bu yıl 3. kez geçen Russell, liderin 0.236 saniye gerisinde ikinciydi. 

Seansın ardından konuşan İngiliz pilot, "aracın harika hissettirdiğini" ve "pole pozisyonunu alamadığı için hayal kırıklığı yaşadığını" belirtti. 

Russell, "Kesinlikle bunu beklemiyorduk. Fabrikada çok sıkı çalışıyoruz ve şu an Melbourne'de bizim için ne seanstı ama. Araç canlı hissettirdi, son turumda kesinlikle limitteydim."

"Size karşı dürüst olacağım, pole pozisyonunu alamadığım için biraz hayal kırıklığı yaşadım. Bu sporda beklentilerinizin ne kadar hızlı değişebileceğini görüyorsunuz. Dün muhtemelen ilk 5 ile mutlu olurduk ama bugün araç harika hissettirdi ve bu da daha çok potansiyelimizin olduğunu gösteriyor."

"Sanırım yapmış olduğumuz Jet lag programımız doğruydu! Bir şeyleri doğru yapmış olmalıyız, bilmiyorum. Elbette iyi gün geçirdiğinizde de kötü gün geçirdiğinizde de bunun nedenlerini anlamanız lazım."

"Yarın için heyecanlıyım, Max'e karşı zor olacak. Yine de ikinci sıradan start alacağım için çok ama çok mutluyum." ifadelerini kullandı. 

George Russell, Mercedes F1 W14

George Russell, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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