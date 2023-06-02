Russell: "Pole için kimse Red Bull ile savaşamaz"

Her iki Mercedes pilotu da bugünkü antrenman seanslarında pek güçlü görünmedi. Ancak Russell, Cuma günleri pek iyi olmasalar da Cumartesi ve Pazar günleri öne çıktıklarını düşünüyor.

"Öncelikle Barselona pistinin yeni versiyonunda sürüş yapmak eğlenceliydi, bence Formula 1'deki en kötü virajlardan biriyken muhtemelen en iyi virajlardan birine dönüştü. Yani bu gerçekten çok keyifli."

"Bence çok şey öğrendik, bu akşam verileri inceleyeceğiz. Cuma günleri çok iyi olmadığımızı biliyoruz ancak Cumartesi ve Pazar günleri genellikle bir adım öne çıkıyoruz."

"Pek çok takım araca güncellemeler getiriyor. Elbette birdenbire her şeyin değişmesini beklemiyorduk. Elimizdeki bilgilerden öğrenebildiklerimizi öğrenmeli ve yarın ilerlemeye çalışmalıyız."

"Dürüst olmak gerekirse aracın doğru yüksekliğini zorladığımızı düşünüyorum, seansın ikinci yarısında bunu çözdük. Demek istediğim, son viraj gerçekten engebeli ve hemen hemen herkes için aynı."

George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

"Bu gece ne öğrendiğimizi göreceğiz, bence kesinlikle bazı kazanımlar elde edebiliriz. Eminim ki yarın ve Pazar günü hikaye biraz daha farklı olacak ve bildiğimiz gibi Pazar günü puanlar alacağız; yani hedefimiz bu."

Russell, sıralama turları hakkında ise kimsenin pole pozisyonu için Red Bull ile savaşamayacağını düşünüyor.

"Griddeki hiç kimsenin pole için mücadele edebileceğini sanmıyorum. Bence onun dışında yakın geçecek."

"Cumartesi günü kesinlikle hızlı olan birkaç araç var. Bence Alpine'ler gerçekten güçlü görünüyor. Yani Ferrari ve Alpine arasında muhtemelen sıkı bir rekabet olacak. Nico bugün gerçekten çok hızlıydı. Bu nereden çıktı bilmiyorum, ama bunu Miami'de gördük, sanırım Kevin sıralamada bizden öndeydi ama yarışta işler değişti."

"Yani yarın inanılmaz bir gün geçirmemizi beklemiyorum. Ama kesinlikle Cumartesi gününden daha iyi bir Pazar günü geçirmemizi bekliyorum."