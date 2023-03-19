Russell: "Podyumu Alonso hak etti"

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George Russell, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen yarışı dördüncü sırada tamamladı fakat Fernando Alonso'nun aldığı son dakika cezasıyla üçüncü oldu.

İngiliz pilot podyum törenine katılamadı ancak sonrasında kupayı Alonso'dan aldı. Mercedes ve Russell böylelikle bu yılki ilk podyumlarını almış oldular.

Ancak Russell, podyumu kendisinin değil, Alonso'nun hak ettiğini söyledi.

Russell, "Bugün podyumu ben değil, Fernando hak etti. Bence ona verilen ceza çok ağır. Orada olmayı ve kupayı almayı hak etti."

"Kendime gelirsem, her iki Ferrari'nin de önünde olmaktan ve çok iyi bir sıralama turlarının ardından elde ettiğim dördüncülükten memnunum."

"Bence bu hafta sonu aracın potansiyelinin ötesine geçtik, bundan daha fazlasını yapamazdık."

"Rüzgar tünelinde gelecek için hazırladığımız bir pakete sahip olduğumuzu biliyoruz. Ancak bu yeterli değil çünkü Ferrari ile değil Red Bull ile mücadele etmek istiyoruz ve onlar çok öndeler."

"Muhtemelen 2014'ten beri Formula 1'de böyle bir avantaj hiç görmedik. O zaman da Mercedes'in üstünlüğü vardı. Şimdi gerçekten iyi bir iş çıkardıkları için onların hakkını vermelisiniz." dedi.