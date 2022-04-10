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Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Russell: "Bugün podyumda olmak özel"

George Russell, podyumda olmanın çok özel olduğunu ve Mercedes'in, birkaç yarış sonra yeniden yukarıda olacağına emin olduğunu söyledi.

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Russell: "Bugün podyumda olmak özel"
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Mercedes, her ne kadar araçta ilerleme kaydetmediklerini söyleseler de Avustralya Grand Prix hafta sonunda güçlü bir performans sergiledi.

Sıralama turlarında Hamilton 5. olurken, takım arkadaşı Russell 6. sırada yer aldı.

Bugün gerçekleştirilen yarışta ise Russell, Hamilton'ın ardında başlamasına rağmen sanal güvenlik aracından faydalandı ve pit stoplarla takım arkadaşının önüne geçti.

Hamilton'ın baskısına rağmen yerini koruyan İngiliz pilot, damalı bayrağı üçüncü sırada gördü ve Mercedes kariyerinin ilk podyumunu yakalamış oldu.

İngiliz pilot böylece, takımlar şampiyonasında 37 puanla ikinci sırada yer alıyor. Takım arkadaşı Hamilton ise 28 puanla beşinci sırada.

Russell, yarıştan sonra şunları söyledi: "Kesinlikle çok mutluyum."

"Kazanmak için ön grubun arasında olmanız ve başkalarının talihsizliklerinden yararlanmanız gerekiyor. Bugün de sanırım iki kez şanslıydık ama buna tamamız."

"Brackley ve Brixworth'de bizi yeniden ön tarafa taşımak için çok fazla çalışıyorlar. Bu yüzden podyumda olmak özel."

"Asla vazgeçmeyeceğiz ve savaşmaya devam etmemiz gerekiyor. Bu hafta sonu rakiplerimizden çok uzaktaydık fakat şimdi podyumdayız."

"Şu anda gerideyken bunu devam ettirmek istiyoruz ve birkaç yarışın ardından yeniden yukarıda olacağımıza eminim." dedi.

Russell, İmola yarışı için güncelleme getirmeyi düşünüp düşünmedikleri sorulduğunda, "Ferrari ve Red Bull ile savaşabilmemiz biraz zaman alacak."

"Şu anda çok olağanüstü duruyorlar ama eğer bunu biri yapabilirse, o Mercedes olacaktır." cevabını verdi.

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