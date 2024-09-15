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Formula 1 Azerbaycan GP

Russell: "Podyumda bitirmek bonus oldu"

George Russell, 2024 Azerbaycan Grand Prix'si yarışını 3. sırada tamamlayarak podyumu elde ettikten sonra açıklamalarda bulundu.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

George Russell, 2024 Azerbaycan Grand Prix'si hafta sonuna sorunlu başlamıştı. Mercedes'in 2. antrenman seansında önlem olarak motorunu değiştirmesinden sonra sıralama turlarında 5. sırayı almıştı.

Russell, yarışın sondan ikinci turunda önündeki Sergio Perez ve Carlos Sainz'ın yaşadığı büyük kaza nedeniyle yarış dışı kalmasıyla yarışı podyumun son basamağında tamamlamayı başardı.

Russell, yarışı 3. sırada tamamlayarak Mercedes için podyumu elde ettikten sonra şunları söyledi:

"Yarışa gerçekten çok kötü başladık ama sert lastikte sanırım oradaki en hızlı araçlardan biriydik, Max’i geçtik ve sonrasında podyumda bitirmek bonus oldu.

"Sonunda Güvenlik Aracı'nın daha erken çıkmamasına şaşırdım, o araçlar her yerde olabilirdi. Herkesin iyi olduğuna sevindim."

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