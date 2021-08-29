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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Russell: “Podyuma nasıl ulaştığınız önemli değil!”

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Yağmurlu Belçika Grand Prix’sini ikinci sırada tamamlayan George Russell, podyuma nasıl ulaştığının önemli olmadığını söyledi.

Russell: “Podyuma nasıl ulaştığınız önemli değil!”

Williams pilotu Russell, dünkü sıralama turlarında harika bir performans sergileyerek Max Verstappen’in sadece 0.3 saniye gerisinde ikinci olmuştu. 

Sıralama turlarının ardından konuşan Russell, pazar günü karşısına bir fırsat çıkarsa bunu kullanacağını ve liderliği almayı deneyeceğini söylemişti. Fakat, bu mümkün olmadı çünkü yarış boyunca şiddetli yağmur yağdı ve pilotlar sadece güvenlik aracının ardında 3 tur atarak başladıkları pozisyonlarda finiş görmüş oldular. 

Yine de bu, Russell’ın podyuma çıkması demek oluyordu ve böylece Williams’In 2017 Azerbaycan Grand Prix’sinden beri süregelen podyum hasreti sona erdi.

Yarışın ardından konuşan Russell, podyuma nasıl çıktıklarının önemli olmadığını söyledi.

İngiliz pilot, “[Podyuma nasıl ulaştığınız], önemli değil!” 

“Genelde harika bir sıralama seansı geçirsek de [yarışta] bunun ödülünü alamıyorduk ve bugün bunu kesinlikle başardık.”

“Ancak öncellikle tüm hayranlara üzgün olduğumu söylemek istiyorum ve gerçekten bu süre boyunca burada bizi desteklediklerini görmek harikaydı. Hepimiz aynı gemizdeyiz ve yarışın bir türlü başlamaması büyük şanssızlıktı. Fakat bizim ve takımımızın açısından gerçekten harika bir sonuçtu.” dedi.

Russell, F1 poduğunda sıralama turlarında ortaya koyduğu iyi performanslarla “Bay Cumartesi” olarak tanınıyor ve bu kez, bu lakabın işine yaradığını düşünüyor.

“[Bay Cumartesi] olmak gerçekten işe yaradı. Bu akşam eminim ki biraz kutlama yaparız. Tüm takım bunu hak ediyor çünkü son yıllarda çok çalıştık ve bunu göstermek için elimizde bir kanıtımız yoktu. Dün kesinlikle harikaydık ve şimdi podyumdayım. Bu yüzden, bu yıl kesinlikle bunu beklediğimi söyleyebilirim.”

George Russell, Williams FW43B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, and Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M
George Russell, Williams FW43B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, and Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Belçika GP: Başlatılamayan yarışı Verstappen kazandı, Russell ve Williams podyuma çıktı!

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Belçika GP: Başlatılamayan yarışı Verstappen kazandı, Russell ve Williams podyuma çıktı!
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