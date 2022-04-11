Russell: "Podyuma çıkmamız ve şampiyonada ikinci olmamız çılgınca"

Haberi dinle

Mercedes, Carlos Sainz ve Max Verstappen'in yarış dışı kalmasından çok iyi şekilde faydalandığı bir hafta sonunu geride bıraktı. Lewis Hamilton dördüncü olurken, George Russell üçüncü oldu ve kariyerinin ikinci, Mercedes ile ilk podyumunu elde etti.

Bu sonuçla birlikte Russell pilotlar şampiyonasında, Mercedes ise takımlar şampiyonasında ikinci sıraya yükselmiş oldu. İngiliz pilot, düşük performansları dikkate alındığında bu durumun "çılgınca" olduğunu düşünüyor.

"Bugünkü performansımızda en büyük pay Brackley ve Brixworth'taki çocuklara ait. Açıkçası hız açısından Ferrari ve Red Bull'un bir adım gerisindeyiz ve daha fazla performansa ihtiyacımız var, ancak iyi sonuçlar elde etmek istiyorsanız fırsatları değerlendirmelisiniz."

"Bu hafta sonu McLaren ve Alpine'in gerisinde en hızlı beşinci takımdık, dolayısıyla podyuma çıkmamız ve şampiyonada ikinci olmamız çılgınca."

"Epey ilerleme kaydettiğimizi söyleyebilirim, fakat tur zamanlarına baktığımızda görüyoruz ki ön grupla farkı kapatabilmiş değiliz. Araçta potansiyel olduğunu biliyoruz ve bunu ortaya çıkarmak için yapmamız gereken çok şey var. Potansiyele ulaşmak tek gecede veya bir yarış içinde gerçekleşecek bir iş değil, fakat bunu başaracağımıza dair inancım tam."

George Russell, Mercedes W13, 3rd position, drives in to Parc Ferme Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Russell, ilk podyumunu elde etmesinin ve şampiyonada takım arkadaşının önüne geçmesinin özgüvenine nasıl bir etkide bulunacağı sorusuna, "Herkes takım arkadaşının önünde olmak ister, fakat ne ben ne de Lewis 5. veya 6. sıra için mücadele vermek istemiyoruz. Eğer benim önümde olursa kötü hissetmem, şu an bundan endişelenebilecek bir durumda değiliz."

"Formula 1'deki ilk yıllarımda puan mücadelesi veremedim, aslında hiçbir şey için mücadele veremedim, beni tatmin edebilecek tek şey takım arkadaşıma karşı elde ettiğim sonuçlardı. Fakat Mercedes'te büyük resme bakmamız gerekiyor ve şu an yapmamız gereken şey öndekileri yakalamak çünkü kazanmak için buradayız." şeklinde yanıt verdi.

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

23. turda, Sebastian Vettel'in kazası sonrası gerçekleşen güvenlik aracı periyodu, birçok pilotun yarışını etkiledi. En olumlu etkilenen isim ise hiç şüphesiz Russell oldu. 5. sırada sessiz sakin bir mücadele götürmekte olan Russell, kendini üçüncü sırada buldu.

Fakat dördüncü sıradaki Perez çok daha iyi bir tempoya sahipti ve takım ona "lastikleri korumak daha önemli, Perez'e gerekiyorsa yol verebilirsin" şeklinde bir mesaj gönderdi. Russell, bu mesajı olumlu karşılamadı fakat bir tur sonra Perez'e geçilerek dördüncü sıraya geriledi.

Bu mesajın ne anlama geldiği sorulunca Russell, "Podyum pozisyonundaysanız, size yaklaşmakta olan daha hızlı araçları arkanızda tutmak için her şeyinizi verirsiniz.

"Fakat daha da önemlisi lastikleri korumak zorundaydık ve durum pek iyi değildi. Özellikle sol ön lastik son virajda çok kötüydü ve idare etmekte zorlanıyordum. Dolayısıyla daha fazla zorlamak istesem de işlerin daha da kötüleşme ihtimali vardı ve Red Bull bize göre çok daha hızlıydı."

"Son olarak Lewis faktörünü de unutmamak lazım. Benim için işleri kolaylaştırmayacağını biliyordum, o asla pes etmez. Beni son ana kadar zorladı fakat yarışı iyi yönettim ve onu DRS aralığına yaklaştırmadım." dedi.