Russell: "Podyum mümkün görünüyor"

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Cuma günü Mercedes için oldukça sorunsuz geçti. İlk antrenmanda Nyck de Vries piste çıktı ve George Russell'ın aracıyla sorunsuz bir sürüş yaptı.

Britanyalı sürücü, ikinci seansta lastik testi yapmadan önce bir süre normal lastiklerle sürüş yapma fırsatı yakaladı.

Yumuşak lastikte iyi turlar çıkaran genç sürücü, en yakın takipçisi Yuki Tsunoda'nın 0.8 saniye önünde en hızlı isim oldu.

Ferrari ve Red Bull Racing sürücüleri tüm antrenmanı 2023 lastikleri üzerinde çalışarak geçirdiği için şu anda performans anlamında yorum yapmak zor görünüyor.

Ancak Russell, bu yılki en iyi cuma günlerinden birini geçirdiklerini söyledi.

Russell, "Şu ana kadar yılın en iyisi olmasa da en iyi Cuma günlerinden birisiydi. Araç iyi çalışıyor ve bu pistte sürüş yapmak çok keyifliydi."

George Russell, Mercedes AMG Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Tempo nispeten güçlüydü ama bu pistin getirdiği zorlukları biliyoruz. Sıralama turlarında en büyük zorluk, lastikleri tek turda doğru aralığa getirmek olacak."

"Pazar günü ise motor ve fren sıcaklığını yönetmek hiç de kolay olmayacak. Bence bu hafta sonu podyum mümkün olabilir, bu yüzden hedefimiz bu olacak."

"Bu sezon birlikte 14 podyum elde ettik, bu yüzden kesinlikle bunun için çabalayacağız. Ancak bunun gerçekten mümkün olup olmadığını söylemek zor."

"Rakiplerimizin yarış temposunu değerlendirebildiğimiz normal bir ikinci antrenman seansının olmaması, rakiplerimizin nerede olduğunu anlamamıza izin vermiyor ve eğer sıcaklık şimdikinden biraz daha yüksek veya daha düşük olursa başımız hızla belaya girebilir, bu yüzden her şeyi idare etmek zorundayız."

"Normal bir Cumartesi ve Pazar olmayacağı kesin."

"Bugün gelecek yıl lastiklerin sıcaklığını daha iyi kontrol etmemize yardımcı olması konusunda faydalı bir deneyim edindik ve gece boyunca sıkı şekilde çalışacağız çünkü kesinlikle kolay bir hafta sonu olmayacak."

"Yine de dediğim gibi, bugün bizim için olumlu geçti."