Russell: "Podyum için iyi bir pozisyondayız, Max yarın Pazar gezintisi yapacaktır"

Zandvoort'ta sıralama turları oldukça çetrefilli ve değişken koşullarda gerçekleştirildi. Islak zeminde başlayan seans, kuru bir zeminde sonlanırken pilotların sürekli olarak değişen koşullara adapte olmaları gerekiyordu.

Bu tarz ıslak koşullarda Mercedes'in diğer takımlara kıyasla bir dezavantajı oluyor: Lastik sıcaklığı.

Alman marka lastiklerini genel olarak ısıtmakta diğer takımlarına kıyasla daha çok zorlanıyor ve bu durum, yağmur yağdığında ya da pist kurumaya başladığındaki geçiş periyotlarında daha çok ortaya çıkıyor.

Bu durum Pazar günleri lastik sıcaklığını kontrol etmeyi kolaylaştırsa ve lastik ömrünü uzatsa da sıralama turlarında elbette bir dezavantaj.

Buna rağmen çok iyi bir son tur atan George Russell, takım arkadaşının Q3'e kalamadığı sıralama turlarında üçüncü oldu.

Son zamanlarda sıralama turlarında yaşadığı formsuzluğu durdurduğu için mutlu olan Russell, yarın Verstappen'in rahat bir zafere ulaşacağını düşünse de kendilerinin podyum için iyi bir pozisyonda olduklarını düşünüyor.

Seansın hemen ardından konuşan İngiliz pilot, "İyi bir seanstı, üçüncü sırayı aldığım için mutluyum. Sıralama turları sezonun başında güçlü yönlerimden biriydi."

George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

"Son zamanlarda ise Cumartesi günleri benim için biraz kötü gidiyordu, bu yüzden dört hafta ara vermek iyi oldu. Bu aradan yeni fikirlerle ve kendimi yenileyerek döndüm. Yarın podyum için savaşmak için iyi bir konumdayız."

"Dürüst olmak gerekirse turum fena değildi. Bence asfalt çok ıslak olduğunda ya da ıslaktan kuruya geçiş periyodunda olduğunda her zaman zorlanıyoruz çünkü lastikleri ısıtmak bizim için zor."

"Ancak Cumartesi günleri bir dezavantaj olan bu durumun Pazar günleri de bize bir avantaj olarak döndüğünü de biliyoruz. Heyecanlı bir yarış olacak."

"Eminim ki Max, klasik Pazar sürüşünü yapacak ve bunu yaparken tribünlere el sallayacaktır ama umuyorum ki geri kalan isimlerle iyi bir şekilde mücadele ederiz." dedi.

Eski bir Williams pilotu olan Russell, eski takımının bu kadar iyi performans gösterdiğini gördüğü için mutlu olduğunu da dile getirdi.

"Williams için çok mutluyum. Sıralama seansı öncesinde Williams pit duvarındaki isimlerin performansları ile oldukça mutlu olduğunu gördüm ve hemen Alex'e gittim. 'Sıralama turlarından beklentilerin neler?' diye sordum. O da 'kötü olacağız' demişti."

"Bu tahmini biraz yanlış çıktı diyebilirim. Alex ve Williams'ı tebrik ediyorum, ayrıca Max'e de tebrikler."

George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images