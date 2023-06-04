Russell: "Podyum biraz şaşırtıcı oldu ancak mutluyuz!"

Güncellenmiş W14 ile zor bir Cumartesi günü geçiren ve lastikleri ısıtamadığı günü 12. sırada tamamlayan Russell, yarışta ise tam tersi bir manzarayla karşımızdaydı.

İlk iki turda beş sıra kazanarak yedinciliğe kadar ilerleyen Russell için ikinci pitlerin ardından podyum dahi mümkün görünüyordu, tek yapması gereken şey hızlıca gelen Perez tehlikesini atlatmaktı.

Perez'in ikinci pitinden önce attığı hızlı turlar sayesinde yerine tutunan Russell, böylece günü dokuz sıra yükselerek ve sezonun ilk podyumuna ulaşarak kapattı.

Yarışın ardından konuşan Russell, "Biraz şaşırtıcı bir sonuç, ancak bugün bana gerçekten harika bir araba verdikleri için takıma minnettarım. 12. sıradan 3. sıraya kadar tırmandığımız güçlü bir yarış oldu. Umarım sadece bir başlangıçtır."

Aracın sürüşü kesinlikle daha rahat, ancak Aston Martin ve Ferrari'lerle karşılaştırdığınızda daha hızlı olduğumuz da ortada. Biraz yere basma gücü kazanmış vaziyetteyiz."

"Artık çok daha iyi bir pencereden çalışabildiğimizi biliyoruz, bu yüzden podyumda olduğumuz için gerçekten mutluyuz." dedi.