Russell: "Podyum biraz şaşırtıcı oldu ancak mutluyuz!"
Sezonun ilk podyumunu elde eden Russell, bu "şaşırtıcı" sonuçtan ötürü mutlu.
Güncellenmiş W14 ile zor bir Cumartesi günü geçiren ve lastikleri ısıtamadığı günü 12. sırada tamamlayan Russell, yarışta ise tam tersi bir manzarayla karşımızdaydı.
İlk iki turda beş sıra kazanarak yedinciliğe kadar ilerleyen Russell için ikinci pitlerin ardından podyum dahi mümkün görünüyordu, tek yapması gereken şey hızlıca gelen Perez tehlikesini atlatmaktı.
Perez'in ikinci pitinden önce attığı hızlı turlar sayesinde yerine tutunan Russell, böylece günü dokuz sıra yükselerek ve sezonun ilk podyumuna ulaşarak kapattı.
Yarışın ardından konuşan Russell, "Biraz şaşırtıcı bir sonuç, ancak bugün bana gerçekten harika bir araba verdikleri için takıma minnettarım. 12. sıradan 3. sıraya kadar tırmandığımız güçlü bir yarış oldu. Umarım sadece bir başlangıçtır."
Aracın sürüşü kesinlikle daha rahat, ancak Aston Martin ve Ferrari'lerle karşılaştırdığınızda daha hızlı olduğumuz da ortada. Biraz yere basma gücü kazanmış vaziyetteyiz."
"Artık çok daha iyi bir pencereden çalışabildiğimizi biliyoruz, bu yüzden podyumda olduğumuz için gerçekten mutluyuz." dedi.
Son Haberler
Sofuoğlu: "Toprak, BMW motosikletinin eksiklerini kapayabilecek yeteneğe sahip"
Sofuoğlu: "Toprak, BMW motosikletinin eksiklerini kapayabilecek yeteneğe sahip" Sofuoğlu: "Toprak, BMW motosikletinin eksiklerini kapayabilecek yeteneğe sahip"
Domenicali: "Barselona'nın yenilenmesi gerekiyor"
Domenicali: "Barselona'nın yenilenmesi gerekiyor" Domenicali: "Barselona'nın yenilenmesi gerekiyor"
Alonso: "Stroll yavaş değil ancak epey şanssız!"
Alonso: "Stroll yavaş değil ancak epey şanssız!" Alonso: "Stroll yavaş değil ancak epey şanssız!"
Goodyear, ilk gerçek zamanlı veri toplayan lastiklerini tanıttı
Goodyear, ilk gerçek zamanlı veri toplayan lastiklerini tanıttı Goodyear, ilk gerçek zamanlı veri toplayan lastiklerini tanıttı
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.