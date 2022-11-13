Russell: "Pite dönüş yolunda tüm anılarım gözlerimde canlandı"

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Brezilya'da Cumartesi günü gerçekleştirilen Sprint yarışını kazanarak ana yarışa ilk sıradan başlama hakkını elde eden Russell, startın ardından yerini koruyarak büyük avantaj sağladı ve yarışın kalan bölümünde kontrolü elinden bırakmadı.

Çok sayıda pit stopun ve farklı stratejinin olduğu yarışta Russell, iyi fark açmıştı ancak Lando Norris'in yolda kalmasının ardından güvenlik aracı piste girince, farklar kapandı ve Russell avantajını kaybetmiş oldu.

Russell, güvenlik aracından sonra takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın önünde kalmayı başardı ve ona atak fırsatı vermeden damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Yarışın ardından konuşan Russell, "Ne harika bir his ama! Tüm takıma bunu mümkün kıldığı için büyük teşekkür ediyorum. Bu sezon duygusal açıdan iniş çıkışlı bir sezon oldu. Bu yarış gerçekten zorlu bir yarıştı."

"Kontrolde olduğumu hissettim. Lewis gerçekten çok hızlıydı ve güvenlik aracının yarışa girdiğini görünce, 'Aman Tanrım, gerçekten zorlu bir bitiş olacak' diye düşündüm. Beni çok fazla baskı altına aldı ancak galibiyetle ayrıldığım için çok mutluyum."

"Söyleyecek söz bulamıyorum. Pite dönüş turumda, tüm anılar gözümün önünde canlandı. Babam ve annemle kartingde başladığım günler, tüm bu süreç boyunca ailemin geri kalanından, kız arkadaşımdan, antrenörümden, menajerimden aldığım destek. Ve açıkçası, Mercedes programına girme fırsatını veren (Mercedes sürücü programı danışmanı) Gwen, James Vowles ve Toto gibi isimleri biliyorsunuz."

"Bu liste sonsuz. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Çok gururluyum." dedi.