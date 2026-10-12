Formula 1 Singapur GP

Russell, pit zamanlaması hakkında: "Uykularımı kaçıracak bir şey değil"

George Russell, Signapur GP’deki Sanal Güvenlik Aracı zamanlamasında yaşanan şanssızlığı değerlendirdi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 12 Eki 2026 12:40

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George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Kym Illman (Getty Images)

Singapur Grand Prix'sine motor parçası değişimi nedeniyle 19. sıradan başlayan George Russell, uyguladığı alternatif stratejiyle üst sıralara tırmanmayı başardı. Yarışın ilerleyen bölümünde yaşanabilecek olası bir Güvenlik Aracı periyodunu bekleyerek pistte uzun süre kalan Britanyalı pilot, Lance Stroll'un yolda kalmasıyla devreye giren Sanal Güvenlik Aracı periyodundan tam anlamıyla yararlanamadı.

Sanal Güvenlik Aracı ilan edildiği sırada pit girişini yeni geçmiş olan Russell, pite girdiği anda Sanal Güvenlik Aracı’nın sona ermesiyle zaman avantajını kaybetti. Pitten 10. sırada dönen ve yarışı 9. sırada tamamlayan Mercedes pilotu, takım arkadaşı Kimi Antonelli'nin podyuma çıkmasıyla şampiyona mücadelesinde 102 puan geriye düştü.

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Şanssız zamanlamayı değerlendiren Russell, Sky Sports F1’e şu ifadeleri kullandı: " Sanal Güvenlik Aracı ben pite girerken sona erdi; 10 saniye daha uzun sürseydi bu durum bana çok yardımcı olabilirdi.”

“Yine de en arkadan gelip üst sıralara tırmanmak her zaman çok zor olacaktı. Son iki hafta sonudur biraz şansızlık yaşıyorum, süreç çok daha farklı gelişebilirdi.”

“Aslında bu durum biraz da bu sezonun özeti gibi, her şey harika gitmiyor.”

“10, 15 ya da 20 saniye daha fazla süre olsaydı tablo değişebilirdi ama bu durum uykularımı kaçıracak bir şey değil."

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- Motorsport.com Ekibi

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