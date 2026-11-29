Formula 1 Katar GP

Russell: "Pistte parçalar varken güvenlik aracının çıkmaması kabul edilemez"

George Russell, Katar GP'sinde pistteki parçalar nedeniyle güvenlik aracının veya sanal güvenlik aracının devreye sokulmamasını eleştirdi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 29 Kas 2026 17:46

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

George Russell, Katar Grand Prix'sini takım arkadaşı Kimi Antonelli’nin ardında ikinci sırada tamamladı.

Mercedes pilotu, yarışın ilk turunda pistteki parçaların aracına zarar verdiğini belirterek en azından sanal güvenlik aracının devreye sokulması gerektiğini söyledi.

Russell, "Listeye eklenecek bir başka şey daha…"

"Bu durum aslında bu yılın tamamını özetliyor. Virajı döndüğümde pistte her yerde parça olduğunu görmek bence kesinlikle kabul edilemezdi." dedi.

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Parçaların üzerinden geçmesinin ardından aracında bir sorun olduğunu fark ettiğini belirten Russell, tabanında hasar oluştuğunu ifade etti.

"Parçaların üzerinden geçer geçmez aracın oldukça sert bir darbe aldığını hissettim ve bir şeylerin yolunda olmadığını anladım. Bu gerçekten üzücüydü. Elbette podyumda olduğum için mutluyum ama bu şekilde olmamalıydı." ifadelerini kullandı.

Russell, sezonun sona ermesini sabırsızlıkla beklediğini de dile getirirken takım arkadaşı Kimi Antonelli'nin performansını övdü.

"Kimi inanılmaz bir iş çıkardı. Takım bu hafta sonu araç konusunda harika bir iş yaptı, gerçekten olağanüstüydü."

"Ancak bu yılı geride bırakmayı sabırsızlıkla bekliyorum, umarım o zamana kadar dayanabiliriz!"

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Piastri: “Elde edebileceğimiz en iyi sonuç üçüncülüktü”

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Zeynep Taş





2026 Katar GP: Antonelli önderliğinde Mercedes 1-2, Piastri podyumda



Formula 1



Formula 1



Katar GP



27 dk



2026 Katar GP: Antonelli önderliğinde Mercedes 1-2, Piastri podyumda





Hadjar, MotoGP sprint yarışını eleştirdi: "Utanç vericiydi!"



Formula 1



Formula 1



Katar GP



2 s



Hadjar, MotoGP sprint yarışını eleştirdi: "Utanç vericiydi!"





Canlı dereceler: Katar GP



Formula 1



Formula 1



Katar GP



2 s



Canlı dereceler: Katar GP

Daha fazlası

George Russell





Mercedes, W17’yi geliştirmeye devam ediyor: Hedef lastikleri ideal sıcaklık aralığına getirmek



Formula 1



Formula 1



Katar GP



2 g



Mercedes, W17’yi geliştirmeye devam ediyor: Hedef lastikleri ideal sıcaklık aralığına getirmek





Rosberg: "Russell 2027'de şampiyonluk mücadelesi veremeyecek"



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



3 g



Rosberg: "Russell 2027'de şampiyonluk mücadelesi veremeyecek"





Antonelli, neden Russell'a hava koridoru vermedi?



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



8 g



Antonelli, neden Russell'a hava koridoru vermedi?

Daha fazlası

Mercedes





Verstappen: "Virajları Mercedes pilotları gibi dönmeyi denesem hemen spin atarım!"



Formula 1



Formula 1



Katar GP



11 s



Verstappen: "Virajları Mercedes pilotları gibi dönmeyi denesem hemen spin atarım!"





Antonelli: "Piste en son çıkmak istemiştim ama takım beni dinlemedi"



Formula 1



Formula 1



Katar GP



22 s



Antonelli: "Piste en son çıkmak istemiştim ama takım beni dinlemedi"





Wolff: “Daha uzun yıllar burada kalacağım”



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



2 g



Wolff: “Daha uzun yıllar burada kalacağım”

Son Haberler





Antonelli: “Araç inanılmazdı”



Formula 1



F1 Formula 1



Katar GP



6 dk



Antonelli: “Araç inanılmazdı”





Russell: "Pistte parçalar varken güvenlik aracının çıkmaması kabul edilemez"



Formula 1



F1 Formula 1



Katar GP



10 dk



Russell: "Pistte parçalar varken güvenlik aracının çıkmaması kabul edilemez"





Piastri: “Elde edebileceğimiz en iyi sonuç üçüncülüktü”



Formula 1



F1 Formula 1



Katar GP



12 dk



Piastri: “Elde edebileceğimiz en iyi sonuç üçüncülüktü”





2026 Katar GP: Antonelli önderliğinde Mercedes 1-2, Piastri podyumda



Formula 1



F1 Formula 1



Katar GP



27 dk



2026 Katar GP: Antonelli önderliğinde Mercedes 1-2, Piastri podyumda

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol