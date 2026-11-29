Formula 1 Katar GP
Russell: "Pistte parçalar varken güvenlik aracının çıkmaması kabul edilemez"
George Russell, Katar GP'sinde pistteki parçalar nedeniyle güvenlik aracının veya sanal güvenlik aracının devreye sokulmamasını eleştirdi.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 29 Kas 2026 17:46
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George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
George Russell, Katar Grand Prix'sini takım arkadaşı Kimi Antonelli’nin ardında ikinci sırada tamamladı.
Mercedes pilotu, yarışın ilk turunda pistteki parçaların aracına zarar verdiğini belirterek en azından sanal güvenlik aracının devreye sokulması gerektiğini söyledi.
Russell, "Listeye eklenecek bir başka şey daha…"
"Bu durum aslında bu yılın tamamını özetliyor. Virajı döndüğümde pistte her yerde parça olduğunu görmek bence kesinlikle kabul edilemezdi." dedi.
George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images
Parçaların üzerinden geçmesinin ardından aracında bir sorun olduğunu fark ettiğini belirten Russell, tabanında hasar oluştuğunu ifade etti.
"Parçaların üzerinden geçer geçmez aracın oldukça sert bir darbe aldığını hissettim ve bir şeylerin yolunda olmadığını anladım. Bu gerçekten üzücüydü. Elbette podyumda olduğum için mutluyum ama bu şekilde olmamalıydı." ifadelerini kullandı.
Russell, sezonun sona ermesini sabırsızlıkla beklediğini de dile getirirken takım arkadaşı Kimi Antonelli'nin performansını övdü.
"Kimi inanılmaz bir iş çıkardı. Takım bu hafta sonu araç konusunda harika bir iş yaptı, gerçekten olağanüstüydü."
"Ancak bu yılı geride bırakmayı sabırsızlıkla bekliyorum, umarım o zamana kadar dayanabiliriz!"
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- Motorsport.com Ekibi
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