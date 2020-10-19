Russell: “Pist limitleri, Portimao’da bir sorun olacak”

Portimao pistinin ilk virajında iki farklı viraj seçeneği bulunuyor ve F1, Bahreyn’deki gibi yavaş bir sağ/sol/sağ viraj kompleksi yerine hızlı ve tek bir sağa dönülen viraj seçeneğini kullanacak.

Russell, F1’in kullanacağı düzende, sürücülerin pist limitlerini kötüye kullanmalarının ardından F3’te diğer versiyonun kullanıldığını söyledi.

Nisan 2017’de mevcut takım arkadaşı Nicolas Latifi ile birlikte Mercedes aracını bu pistte test eden Russell, endişelere rağmen buradaki yarışı sabırsızlıkla bekliyor.

Russell, “Gerçekten heyecanlıyım. Burası harika bir pist, çok inişli çıkışlı, çokça kör viraj var, ki bu harika ve piste çokça karakter katıyor.”

“Açıkçası, nasıl olacağını görmek için mevcut bir araçla orada sürmem gerekiyor.”

“İlk virajda bazı pist limiti sorunları yaşayabiliriz, ki bunları oraya gitmeden düzeltebileceğimizi umuyorum.”

“Bunun, F3’te bir sorun olduğunu biliyorum. 2015 yılında F3’te orada bir yarışımız vardı ve perşembe günü bir test günü vardı ve F1’de de kullanılacak olan hızlı ilk viraj kullanılıyordu.”

“Ancak herkes pist limitlerini aşıyordu, bu yüzden sonrasında U virajlı konsepte geçtiler, ki bu çok iyi oldu.”

“Bu viraj konseptini kullanmayacağımız için şaşırdım, çünkü uzun bir düzlüğün sonunda yavaş bir virajın olması, yarış için daha iyi olurdu.”

“Ancak yine de oraya gidecek olmaktan ötürü heyecanlıyım ve karşılaşacağımız zorlukları merak ediyorum.” şeklinde konuştu.

FIA yarış direktörü Michael Masi ise pist limitlerinin bir sorun olabileceğini ve sadece ilk virajda değil, birçok yerde olabileceğini belirtti.

Masi, “Pist limitleri konusunda, sorun olabilecek tek yer ilk viraj olmayacak.”

“Ancak yarış için, elimizden gelenin en iyisini yapmak için bazı unsurları devreye soktuk.” ifadelerini kullandı.

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