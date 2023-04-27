Russell: "Pilotlar, FIA'nın kararları hakkında netlik istiyor"

F1 yarış kontrolünün kararları hakkındaki tartışmalar, üç kez kırmızı bayrak gösterilen ve ardından güvenlik aracı altında bitirilen Avustralya Grand Prix'sinin ardından arttı.

Grand Prix Sürücüler Birliği'nin direktörü olan Russell, en büyük endişenin bazı kararlardaki tutarlılık eksikliği olduğunu söyledi.

Motorsport.com tarafından Avustralya'da yarış kontrolünün verdiği kararlar hakkındaki düşünceleri sorulan Russell, pilotların ve FIA'nın bazı konuları açıklığa kavuşturmak için konuşmaları gerektiğini söyledi.

Russell, "Görüşlerini anlamak için FIA ile pek çok görüşme yapılacağı kesin. Bu konuda FIA da dahil hepimiz zorlu bir dönemden geçiyoruz."

"Aptal değiller ve mümkün olan en iyi işi yapmaya çalışıyorlar. Ancak yaklaşımlarının hangi yönde olacağının anlaşılması için bazı şeylerin düzeltilmesi gerekiyor."

"Yarış kontroldeki birisinin ne yapmak istediğine göre şekillenen hafta sonları geçiremeyiz."

"Son zamanlarda birkaç çılgınca ya da kural dışı kararlar alındığını gördük. Eğer tutarlıysalar, bu kesinlikle iyi. Bizim için işleri zorlaştıran şey tutarsızlık." dedi.

Russell, FIA ile pilotlar arasındaki diyaloğun olması gerektiği kadar iyi olmadığını söyledi ve örnek olarak DRS bölgelerinin azaltılmasına yönelik kararlardaki istişare eksikliğini verdi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, the rest of the field at the restart Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Russell, "Bence bu yıl geçiş yapmak geçen yıla göre daha zor."

"Bence araçlar F1'in getirdiği ilk düzenlemelerden uzaklaştıkça, geçiş yapmak daha zor hale geldi."

"Açıkçası DRS bölgelerini de kısaltıyorlar ve bunda pilotların hiçbir söz hakkı yok. Bu konuda o döngünün içinde olmadığımız için biraz hayal kırıklığına uğradım."

"FIA'nın, geçişlerin daha zor olduğunu düşündüğümüzün farkında olduğundan bile emin değilim." dedi.

Russell, pilotların DRS konusunu FIA ile konuşacaklarını, çünkü bölgelerin kısaltılmasının şu anda ihtiyaç duyulan şey olmadığını düşündüklerini belirtti.

Russell, "Bu konuyu kesinlikle gündeme getireceğiz."

"Yani, burada sadece yüz metre var. Elbette dünyayı değiştirecek bir şey değil ama bence yanlış. Biz sadece bu kararlar alınırken bu döngünün içinde olmak ve kararlarına katkıda bulunabilecek bir görüşe sahip olmak ya da bir düşünceyi paylaşmak istiyoruz."

"Bu, üzerinde çalışmamız gereken bir süreç çünkü hepimiz bu işte birlikteyiz ve spor için en iyisini istiyoruz."

"Sporu, heyecan faktörünün yanı sıra güvenlik açısından da geliştirmek için biraz daha işbirliğine ihtiyacımız var. Onlara kim araçları bizzat kullanan insanlardan daha iyi geri bildirim verebilir?" dedi.