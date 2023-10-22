Russell: "Piastri’nin beni pist dışına itmeye hakkı vardı"
İngiliz pilot, Piastri ile yaşadığı ikili mücadelede pist limitlerinin dışından geçiş yaptığı için 5 saniye ceza aldı ve bir sıra gerileyerek 8. oldu. Yarış sonrası açıklamalarda bulunan Russell, Piastri’nin kendisini pist dışına itmeye hakkı olduğunu söyledi.
Sprint sıralama turlarını 8. sırada bitiren İngiliz pilot, Sprint’in birinci sıralama seansında Charles Leclerc’i engellediği için 3 sıra grid cezası almış ve Sprint yarışına 11. sırada başlamıştı.
Sprint yarışı sonrası aldığı iyi start ve yarış boyunca sürdürdüğü iyi tempoyla ilgili açıklamalarda bulunan İngiliz pilot, Piastri ile yaşadığı olayla ilgili şunları söyledi: “Piastri’nin beni pist dışına itmeye hakkı vardı.”
“Zor bir gün geçirdik. Aynı gün içinde hakemler tarafından iki kez cezalandırıldım. Piastri ile yaşadığımız olayda kendisi epey iyimser davrandı. Beni pist dışına itmeye hakkı vardı.”
“Kendisini geçtim ancak beş saniye ceza aldım. İki ceza da gayet haklı cezalardı. Yarış bizim için gayet iyi geçti ancak Carlos’u geçememem biraz üzücü oldu, kendisi pistin virajlı bölümlerinde çok hızlıydı. Yarın için gayet iyi bir yarış tempomuz olduğu kesin.”
“Yarınki yarışta podyum savaşına girmeyi amaçlıyoruz. Asıl mücadele edeceğimiz rakibimiz muhtemelen Lando olacak.”
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Lando Norris, McLaren MCL60, leads Carlos Sainz, Ferrari SF-23, and George Russell, Mercedes F1 W14
Muhabirlerin Austin’deki COTA pisti ile ilgili sorularına cevap veren Russell, şu açıklamalarda bulundu: “Bu türden bir pistin aracımızın özelliklerine uymadığının farkındaydık.”
“Böylesine hem yüksek hem düşük hızlı virajların bulunduğu bir pistin aracımıza pek uymadığının farkındaydık. Tasarım konusunda doğru konseptten ilerliyoruz Ancak yarınki ana yarışa gayet olumlu bakıyoruz.”
Sıralama turlarında yumuşak lastiklerin performansı ile ilgili gelen soruları cevaplayan Russell, şöyle söyledi: “6. sıra muhtemelen başarabileceğimiz en iyi sıralama sonucuydu.”
“Cuma günkü sıralama turlarının birinci ve ikinci seanslarında gerçek tempomdan uzaktaydım, üçüncü seansta ile kendime geldim. Böyle bir pistte hafta boyunca tutarlı bir performans gerçekten çok zor."
“Üçüncü seansın sonunda ilk virajda hata yaptım ancak araç genel olarak iyi bir his verdi. İlk virajdaki hatayı yapmasaydım ilk üç sırayı zorlayabilirdim."
Mercedes aracının hafta boyunca düzlüklerde en yavaş araç olduğuyla ve kanat ayarıyla ilgili soru soran muhabire ise Russell, şöyle cevap verdi: “Pistten piste değişiyor ancak temiz havada büyük kanat kullanmamız daha mantıklı. Yarışta tek pit veya iki pit stratejisi tercih edilmesine bağlı olarak büyük kanat kullanmamız bize stratejimizde esneklik sağlayacak.”
Lewis Hamilton’un en başarılı olduğu pistlerden biri olan COTA pistiyle ilgili soruya ise Russell, şöyle cevap verdi: “Lewis’in bu pistte başarılı olduğunu biliyorum. Kendi sürüş tarzıma uyan pistlerin de hangileri olduğunun farkındayım ancak COTA pek benlik değil. Yine de yarınki yarışa beşinci sırada başlamamız bizim için pozitif bir nokta.”
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