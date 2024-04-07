Russell - Piastri olayına da ceza çıkmadı

Yarışın son bölümünde yükselişe geçen Russell, Piastri'yi baskı altına aldı ve 50. turda son şikana girmeden önce atağa kalktı. Russell, Piastri'nin sağ tarafından içeriye dalarken, McLaren pilotu kolay hamle olmak istemedi ve şikanın sola dönüşünde Russell'ın yanında kalmak istedi.

Ancak o bölümde ikili piste sığamadılar ve Piastri şikanı keserek yola devam etti ve yerini geri vermedi. Russell, yarışın son turunda Piastri'yi geçerek 7. olsa da hakemler, pist dışına çıkarak avantaj sağlandığı gerekçesiyle olayı inceleme altına aldılar.

Pilotların dinlenip olaya dair verilerin ve görüntülerin incelenmesinin ardından olayla alakalı daha fazla yaptırım olmayacağı sonucuna varıldı.

Yapılan açıklamada, Russell'ın Piastri'nin sağındaki boşluğu kullanarak geçerli bir atağa kalkıştığı, 16. virajın girişinde Russell'ın ön aksının Piastri'nin dikiz aynasıyla aynı hizada olması sebebiyle pozisyonunu koruma hakkına sahip olduğu ancak virajı dönerken içerideki bordüre vurmasının ardından aracının sola doğru açıldığı, o esnada Piastri'nin aracıyla temas yaşadığı, McLaren pilotunun bunun üzerine kazadan kaçınmak için şikanı kestiği, Russell'ın viraj çıkışında ona yeteri kadar yer bıraksa da Piastri'nin o noktadan sonra dönemeyeceğinin görüldüğü ve sonrasında güvenli bir şekilde piste döndüğü belirtildi.

Sürüş standartlarında, kazadan kaçınmak için pist dışına çıkan pilotun, piste güvenli bir şekilde dönüp pozisyonunu koruduğunda ne yapması gerektiğini tam olarak belirtmiyor.

Her iki taraf, bu olayın bir ceza gerektirmediği konusunda anlaşmaya vardılar ve bunun sonucunda herhangi bir ceza verilmedi.