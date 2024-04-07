Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Japonya GP

Russell - Piastri olayına da ceza çıkmadı

Japonya GP hakemleri, yarışın son bölümünde McLaren pilotu Oscar Piastri ile Mercedes pilotu George Russell arasında yaşanan olayda herhangi bir ceza kararı vermediler.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Güncel:
Oscar Piastri, McLaren MCL38, leads George Russell, Mercedes F1 W15

Mark Sutton

Yarışın son bölümünde yükselişe geçen Russell, Piastri'yi baskı altına aldı ve 50. turda son şikana girmeden önce atağa kalktı. Russell, Piastri'nin sağ tarafından içeriye dalarken, McLaren pilotu kolay hamle olmak istemedi ve şikanın sola dönüşünde Russell'ın yanında kalmak istedi.

Ancak o bölümde ikili piste sığamadılar ve Piastri şikanı keserek yola devam etti ve yerini geri vermedi. Russell, yarışın son turunda Piastri'yi geçerek 7. olsa da hakemler, pist dışına çıkarak avantaj sağlandığı gerekçesiyle olayı inceleme altına aldılar.

Pilotların dinlenip olaya dair verilerin ve görüntülerin incelenmesinin ardından olayla alakalı daha fazla yaptırım olmayacağı sonucuna varıldı.

Yapılan açıklamada, Russell'ın Piastri'nin sağındaki boşluğu kullanarak geçerli bir atağa kalkıştığı, 16. virajın girişinde Russell'ın ön aksının Piastri'nin dikiz aynasıyla aynı hizada olması sebebiyle pozisyonunu koruma hakkına sahip olduğu ancak virajı dönerken içerideki bordüre vurmasının ardından aracının sola doğru açıldığı, o esnada Piastri'nin aracıyla temas yaşadığı, McLaren pilotunun bunun üzerine kazadan kaçınmak için şikanı kestiği, Russell'ın viraj çıkışında ona yeteri kadar yer bıraksa da Piastri'nin o noktadan sonra dönemeyeceğinin görüldüğü ve sonrasında güvenli bir şekilde piste döndüğü belirtildi.

Sürüş standartlarında, kazadan kaçınmak için pist dışına çıkan pilotun, piste güvenli bir şekilde dönüp pozisyonunu koruduğunda ne yapması gerektiğini tam olarak belirtmiyor.

Her iki taraf, bu olayın bir ceza gerektirmediği konusunda anlaşmaya vardılar ve bunun sonucunda herhangi bir ceza verilmedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Hamilton: "Sanırım startta Leclerc aracıma hasar verdi"
Sonraki haber Alonso: "Geçen yıldan beri bu kadar kusursuz bir hafta sonu geçirmemiştim"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Abdullah Çelik
Daha fazlası
Abdullah Çelik
Horner: "1-2 ile geri dönüş harika oldu"

Horner: "1-2 ile geri dönüş harika oldu"

Formula 1
Japonya GP
Horner: "1-2 ile geri dönüş harika oldu"
Vasseur: "Ferrari artık kendisine daha fazla güveniyor!"

Vasseur: "Ferrari artık kendisine daha fazla güveniyor!"

Formula 1
Japonya GP
Vasseur: "Ferrari artık kendisine daha fazla güveniyor!"
Norris: "Üçüncü sıradan başlayıp gerilemek harika hissettirmiyor"

Norris: "Üçüncü sıradan başlayıp gerilemek harika hissettirmiyor"

Formula 1
Japonya GP
Norris: "Üçüncü sıradan başlayıp gerilemek harika hissettirmiyor"

Son Haberler

Hill: "George, agresif ve riskli bir hareket yaptı"

Hill: "George, agresif ve riskli bir hareket yaptı"

F1 Formula 1
Japonya GP
Hill: "George, agresif ve riskli bir hareket yaptı"
Formula 1 2024 JAPONYA GP Özeti - Duble Red Bull

Formula 1 2024 JAPONYA GP Özeti - Duble Red Bull

F1 Formula 1
Japonya GP
Formula 1 2024 JAPONYA GP Özeti - Duble Red Bull
Aston Martin: "Stroll'un yaşadığı düzlük hızı farkının sebebi rakiplerinin lastik durumuydu"

Aston Martin: "Stroll'un yaşadığı düzlük hızı farkının sebebi rakiplerinin lastik durumuydu"

F1 Formula 1
Japonya GP
Aston Martin: "Stroll'un yaşadığı düzlük hızı farkının sebebi rakiplerinin lastik durumuydu"
Verstappen, Japonya GP'deki telsiz mesajını açıkladı

Verstappen, Japonya GP'deki telsiz mesajını açıkladı

F1 Formula 1
Japonya GP
Verstappen, Japonya GP'deki telsiz mesajını açıkladı

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye