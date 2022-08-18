Russell: "Performansımız hakkında ağlayıp somurtamayız"

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2022 sezonu, son seneleri domine eden Mercedes için hiç iyi başlamadı. Kural değişikliklerine istediği gibi uyum sağlayamayan takım, yer etkisinin bir getirisi olan dalgalanma sorunundan ciddi oranda etkilenmiş vaziyette.

Bu sorunu bertaraf etmek için aracın sürüş yüksekliğini arttırmak gerekiyor, bu da yer etkisi konseptine ters düşen ve aracın yere basma gücü kaybetmesine sebep olan bir durum.

Ancak sezon boyunca araç üstünde deneyler yapan ve güncellemeler getiren takımda pist kenarı mühendislik şefi Andrew Shovlin, "dalgalanmanın bir sorun olmaktan çıktığını" açıklamıştı.

Mercedes'in şimdiki hedefi ise daha fazla yere basma gücü bulmak ve bunu yaparken dalgalanmanın yeniden ortaya çıkmasından kaçınmak.

BBC'ye verdiği bir röportajda ve takımın doğru yolda gittiğini söyleyen Russell, "Genel performans hakkında ağlayıp somurtamazsınız. Bu üretken olmaz ve sizi daha hızlı yapmaz."

"Yani piste çıkıp her zorluktan en iyi şekilde yararlanmanız, yıkıcı değil yapıcı olmanız, takımı doğru alanlara itmeniz gerekiyor."

“Şu anda içinde bulunduğumuz yolculuk heyecan verici. Yeni araç ile çok fazla zorluk yaşadığımızı fark eder etmez hemen 'nasıl daha hızlı gideriz?' diye sormaya başladık.

"Biz sadece aracın mümkün olduğunca hızlı olmasını sağlamak istiyoruz ve bunu başarmak için yapmamız gerekenleri araştırıyoruz. Takım olarak çok çalıştık. Çok farklı şeyler denedik -hatta belki bir noktada çok fazla şey. Sahip olduğumuz kısa süre içinde yaptığımız her şeyi analiz etmek zor oldu." dedi.

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Son dönemde takımın elde ettiği podyum serisi nedeniyle ilk galibiyetine yakın olduğunu düşünen Russell, “Buna gerçekten inanıyorum. Bilemeyeceğimiz tek şey, rakiplerimizin araçlarına getireceği güncellemeler. Eğer biz bir saniye, onlar 0.8 saniye bulsalar dahi yine de bizden önde olacaklar."

"Fakat bu açığı kapatmamamız için hiçbir sebep yok. Bu yıl en hızlı araca sahip olacağımızı pek zannetmiyorum, yine de kesinlikle zafer mücadelesi vereceğimiz zamanlar olacak."

"Eğer işler biraz farklı gelişseydi, Silverstone'da ve potansiyel olarak Barcelona'da zafer için savaşabileceğimiz iki fırsat oldu."

"Maksimum potansiyelimizden çok uzaktayız, bu yüzden biraz iyimseriz." dedi.