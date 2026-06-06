Russell: "Performansımdan dolayı çok şaşkınım"
George Russell, Monako'daki sıralama turlarını altıncı sırada tamamlamasının ardından yaşadığı tempo düşüşünü açıklamakta zorlandığını dile getirdi.
George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Monako Grand Prix'si sıralama turlarında Kimi Antonelli pole pozisyonunu elde ederken, takım arkadaşı seansı altıncı sırada noktaladı.
Russell, yılın başında her seansta zirvede yer alırken son yarışlarda aynı hissi yakalayamadığını ve özellikle son üç yarışta belirgin bir düşüş yaşadığını belirtti.
Mercedes pilotu, "Sezonun başı benim için çok kolaydı. Antrenman, sıralama, her tur birinciydim, en kötü ikinci. Q1, Q2, Q3'te sürekli öndeydim."
"Ama son üç yarışa baktığımızda neredeyse hiçbir yerde değiliz."
George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
"Kanada'da bile iyi bir tur atmak için gerçekten mücadele ettim. Sonrasında o turları iyi şekilde bir araya getirdim ama bu biraz zorlama gibiydi."
"Yani özetlemek gerekirse şu anda bulunduğum nokta bu. Bu yüzden çok şaşkınım."
"Kesinlikle bu yılki araçta yapılan değişiklikler, benim doğal sürüş stilimle geçen yılki kadar uyumlu değil."
"Çok detaya girmek istemiyorum ama geçen yıl benim için çok uygundu, bu yıl ise Kimi için mükemmel çalışıyor." şeklinde konuştu.
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