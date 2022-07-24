Russell: "Perez'in zorlandığını gördüğümde bir fırsatım olduğunu düşündüm"
Mercedes pilotu George Russell, Sergio Perez'i geçerek podyuma çıktığı için mutlu olduğunu söylüyor.
George Russell, son yarışlarda podyumun dışında kalsa da, Fransa'da üçüncü olabilmek için Sergio Perez'le yoğun bir savaşa girişti.
İkili arasındaki mücadele son tura kadar devam ederken, sonunda kazanan taraf, sanal güvenlik aracı periyodunun bitiminde öne geçen Russell oldu.
Yarışın ardından açıklamalarda bulunan Russell, sonuçtan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi fakat çok yorulduğunu gizlemedi.
Russell şöyle dedi: "Açıkçası çok yoruldum ve şu anda terliyorum. Çok zor bir yarıştı, çok uzundu."
"Tempomuz çok güçlüydü ama son bölümde lastikleri ısıtmakta epey zorlandık. Bundan ötürü Checo beni her yerden sıkıştırdı."
"Fakat damalı bayrağı görüp, üçüncü olduğumda bundan dolayı çok mutlu oldum."
"Perez'le olan olaya gelirsek, Sainz onu geçtiği zaman, lastikleriyle ilgili sorunlar yaşadığını gördüm ve öne geçme fırsatım olduğunu biliyordum. Ona yaptığım atakta içerideydim ve kurallar bu konuda çok açık."
"İçeriye girdiğim zaman, ön tekerleklerim arka tekerleklerini geçmişti fakat bana yer bırakmadı."
"Yine de üçüncü olduğum ve Mercedes'e çifte podyum getirdiğim için mutluyum. Bu gerçekten harika."
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