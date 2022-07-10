Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Perez: "Russell'a yeterince yer bıraktım" Sonraki / Verstappen, "şok edici" taraftar tacizini kınadı
Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Russell: "Perez temasında gidebileceğim yer yoktu"

George Russell, Sergio Perez ile Avusturya GP'nin ilk turunda yaşadığı temastan dolayı aldığı cezaya katılmıyor.

Haydn Cobb
Ekleyen:
, Autosport.com Editor
Yardımcı Editör:
Adam Cooper
Çeviren:
Abdullah Çelik
Russell: "Perez temasında gidebileceğim yer yoktu"
Haberi dinle

Mercedes sürücüsü, ilk turda Perez ile mücadele ediyordu ve Meksikalı sürücüyle dördüncü virajın çıkışında temas yaşadı.

Russell, yaşanan bu temasın ardından beş saniyelik bir zaman cezası alırken, Perez aracındaki hasarın boyutundan ötürü yarışı bırakmak zorunda kaldı.

Temastan sonra ön kanadını değiştirmek zorunda kalan Mercedes sürücüsü, damalı bayrağı dördüncü sırada gördü ve gidecek hiçbir yeri olmadığı için ceza almasına anlam veremediğini dile getirdi.

Russell, "Görüntülere baktım ve bunun çok sert bir karar olduğunu düşünüyorum. Başlangıçta sürekli birbirinizle yarışıyorsunuz, her yerde araçlar oluyor. Checo orada dışarıdan cesurca bir hamle yaptı."

"Açıkçası bunu daha önce de  yapmıştı, dün aynısını Valtteri ile yaptı ve Valtteri ondan kaçınmak için kerbün hemen üstüne çıkmak zorunda kaldı, tam olarak yapmaya çalıştığım şey buydu."

"Fakat önümde Carlos'un olduğu göz önüne alındığında yapabileceğim  tek şey frene basmak ve direksiyonu çevirmekti. Sonuç olarak gidecek hiç yerim kalmamıştı. Yarışı bittiği için üzgünüm."

"Muhtemelen dışarıda kendisi için daha fazla alan vardı ve dediğim gibi elimden gelen her şeyi yaptım. Bir noktada artık bunun kaçınılmaz olduğunu biliyordum çünkü zaten aracın limitlerindeydim."

"Yani, risk-ödül kombinasyonuydu. Geçen yıl aynı şeyi Lando ile yaptı, dün Valtteri ile çok yakındı. Bugün bana yaptığı şey, diğer ikisiyle tamamen aynıydı." dedi.

Russell sonrasında kendi yarışıyla ilgili de şöyle dedi: "Dördüncü başladım ve dördüncü bitirdim. Muhtemelen yarıştan önce bir sonucu teklif etseniz kabul ederdim ancak işlerin gidişatı konusunda biraz hayal kırıklığı yaşıyorum."

"Dediğim gibi Sergio ile olan mücadelede yapabileceğim hiçbir şey yoktu ve ceza bence ağırdı."

"Pit stopta yaklaşık 20 saniye kaybettim fakat podyumun 15 saniye gerisinde bitirdim. Bir noktada 19. sıraya kadar gerilememe rağmen dördüncü oldum ve takım olarak maksimumu aldık. Bunlar olumlu şeyler."

"Şimdi çalışmaya devam etmeliyiz."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Photo by: Alessio Morgese

paylaşım
yorumlar
Perez: "Russell'a yeterince yer bıraktım"
Önceki haber

Perez: "Russell'a yeterince yer bıraktım"
Sonraki haber

Verstappen, "şok edici" taraftar tacizini kınadı

Verstappen, "şok edici" taraftar tacizini kınadı
Haydn Cobb Daha fazlası
Haydn Cobb
Vettel, pilotlar toplantısındaki davranışı nedeniyle hakemler tarafından çağrıldı Avusturya GP
Formula 1

Vettel, pilotlar toplantısındaki davranışı nedeniyle hakemler tarafından çağrıldı

Hamilton, son tura kadar "ilk çizgi için mücadele ediyormuş" Britanya GP
Formula 1

Hamilton, son tura kadar "ilk çizgi için mücadele ediyormuş"

W Series Silverstone: Chadwick, Kimilainen'in önünde pole pozisyonunda
W Series

W Series Silverstone: Chadwick, Kimilainen'in önünde pole pozisyonunda

Son Haberler

Mercedes, Russell'a verilen "ağır" cezadan mutlu değil
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Russell'a verilen "ağır" cezadan mutlu değil

Binotto: "Son üç tur yarışı takip etmeyi bıraktım"
Formula 1 Formula 1

Binotto: "Son üç tur yarışı takip etmeyi bıraktım"

Wolff: "Mercedes, Red Bull ve Ferrari ile arasındaki farkı sadece yarıladı"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Mercedes, Red Bull ve Ferrari ile arasındaki farkı sadece yarıladı"

Red Bull, Verstappen'in lastik aşınmasını "tuhaf" buluyor ancak Ferrari'nin bir teorisi var
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Verstappen'in lastik aşınmasını "tuhaf" buluyor ancak Ferrari'nin bir teorisi var

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.