Russell: "Perez temasında gidebileceğim yer yoktu"

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Mercedes sürücüsü, ilk turda Perez ile mücadele ediyordu ve Meksikalı sürücüyle dördüncü virajın çıkışında temas yaşadı.

Russell, yaşanan bu temasın ardından beş saniyelik bir zaman cezası alırken, Perez aracındaki hasarın boyutundan ötürü yarışı bırakmak zorunda kaldı.

Temastan sonra ön kanadını değiştirmek zorunda kalan Mercedes sürücüsü, damalı bayrağı dördüncü sırada gördü ve gidecek hiçbir yeri olmadığı için ceza almasına anlam veremediğini dile getirdi.

Russell, "Görüntülere baktım ve bunun çok sert bir karar olduğunu düşünüyorum. Başlangıçta sürekli birbirinizle yarışıyorsunuz, her yerde araçlar oluyor. Checo orada dışarıdan cesurca bir hamle yaptı."

"Açıkçası bunu daha önce de yapmıştı, dün aynısını Valtteri ile yaptı ve Valtteri ondan kaçınmak için kerbün hemen üstüne çıkmak zorunda kaldı, tam olarak yapmaya çalıştığım şey buydu."

"Fakat önümde Carlos'un olduğu göz önüne alındığında yapabileceğim tek şey frene basmak ve direksiyonu çevirmekti. Sonuç olarak gidecek hiç yerim kalmamıştı. Yarışı bittiği için üzgünüm."

"Muhtemelen dışarıda kendisi için daha fazla alan vardı ve dediğim gibi elimden gelen her şeyi yaptım. Bir noktada artık bunun kaçınılmaz olduğunu biliyordum çünkü zaten aracın limitlerindeydim."

"Yani, risk-ödül kombinasyonuydu. Geçen yıl aynı şeyi Lando ile yaptı, dün Valtteri ile çok yakındı. Bugün bana yaptığı şey, diğer ikisiyle tamamen aynıydı." dedi.

Russell sonrasında kendi yarışıyla ilgili de şöyle dedi: "Dördüncü başladım ve dördüncü bitirdim. Muhtemelen yarıştan önce bir sonucu teklif etseniz kabul ederdim ancak işlerin gidişatı konusunda biraz hayal kırıklığı yaşıyorum."

"Dediğim gibi Sergio ile olan mücadelede yapabileceğim hiçbir şey yoktu ve ceza bence ağırdı."

"Pit stopta yaklaşık 20 saniye kaybettim fakat podyumun 15 saniye gerisinde bitirdim. Bir noktada 19. sıraya kadar gerilememe rağmen dördüncü oldum ve takım olarak maksimumu aldık. Bunlar olumlu şeyler."

"Şimdi çalışmaya devam etmeliyiz."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Alessio Morgese