Russell, Perez iddiaları karşısında endişeli değil

Williams takımı el değiştirmeden önce Russell ve Nicholas Latifi ile anlaşma yenilemişti. Yani bu iki pilotun normal şartlarda gelecek sene de takımda kalması bekleniyordu.

Ancak son günlerde çıkan iddialar, takımın yeni sahiplerinin Russell yerine Perez'i getirebileceği şeklinde. Perez, Racing Point'in gelecek sene için Sebastian Vettel'le anlaşmasının ardından boşta kaldı ve yarışabileceği bir takım arıyor.

Portekiz GP öncesinde basın toplantısında konuşan Russell, gelecek sene için anlaşmasının devam ettiğini ve bu açıdan bir endişesinin olmadığını söyledi.

Russell, "Gelecek sene için bir anlaşmam var. Bu açıdan, takımın yeni sahiplerine rağmen kontrat açısından değişen bir şey yok."

"Henüz yeni sahiplerle bu konuyu konuşmadım çünkü benim açımdan bir endişe yok."

"Hepsi bu hafta sonu burada olacak. Havanın yumuşayacağından eminim ancak endişeli değilim. Gelecek sene Williams ile gridde olacağım." dedi.

Toto Wolff, Mercedes AMG F1 Director of Motorsport with George Russell, Mercedes Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 with Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 and George Russell, Williams FW43 crashing Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Mercedes programının bir parçası olan Russell'ın adı gelecek sene için Valtteri Bottas'ın yerine anılıyordu ancak Williams, onun anlaşmasındaki opsiyonu devam ettirme kararı aldı.

Russell, geleceği hakkında bir durum olsa dahi Mercedes'e güvendiğini söyledi.

Russell, "Gelecek haftalarda endişelenmemiz gereken bir durum oluşursa, o zaman Mercedes'te haftalık olarak görüştüğüm kişiyle bağlantı kurarım."

"Her zaman bağlantı halindeyiz. Onların bana verdiği tam destekten dolayı gerçekten kendimi şanslı hissediyorum. Uzun vadede harika bir pozisyondayım."

"Eğer böyle bir şey olursa, o zaman onlarla konuşurum. Ancak şu an için endişeleneceğim bir şey yok."

"Spekülasyon olması anlaşılabilir bir durum çünkü şu anda Sergio, her iki Haas pilotu, Hulkenberg gibi birçok harika pilot koltuk savaşı veriyor."

"Bu yüzden bu tür söylentiler olması normal. Ne yazık ki Formula 1'de burada olmayı hak eden herkese yetecek kadar araç yok." dedi.