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Formula 1 İtalya GP

Russell: "Perez beni 340 km/s hızda sıkıştırırken aracın havalanacağını sandım"

Mercedes pilotu George Russell, sekizincilik için Red Bull pilotu Sergio Perez ile mücadele ederken 340 km/s civarında bir temastan kıl payı kurtulduğunu söyledi.

Benjamin Vinel Oleg Karpov
George Russell, Mercedes F1 W15 battles with Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Monza yarışının başlangıcında yaşanan temasta ön kanadı hasar gören Russell, ikinci pit stopunun ardından 12. sıraya geriledi.

38. turda Russell, Variante del Rettifilo'ya yaklaşırken kapıyı kapatan ve sağında neredeyse bir araç genişliği boşluk bırakan Perez'e atak yaptı. Britanyalı sağ lastikleriyle çimlere taşsa da hamlesini sürdürdü.

Yarışı yedinci sırada noktalayan Russell, zafere ulaşan Charles Leclerc'in 39.7 saniye gerisinde kaldı.

Yarıştan sonra Russell, Perez ile olan mücadelesinin oldukça tehlikeli bir mücadele olduğunu belirtti.

Bir muhabirin Perez'le olan mücadelesinde 'eğlenip eğlenmediği' sorusuna Mercedes pilotu şöyle yanıt verdi: "Eğlenmek mi?"

"Bunu sadece 'eğlence' olarak tanımlayabileceğimizden emin değilim çünkü o beni 340 km/s hızla sıkıştırırken kaza yapıp havalanacağımı düşündüm. Ama evet, zorlu bir yarıştı ve en azından bir pozisyon kazandığım için mutluyum."

Bununla birlikte Russell, Perez ile olayı konuşmak niyetinde değil: "Söyleyecek bir şey yok."

"Günün sonunda kaza yapmadık ve ben onu geçtim, ama yarım santimetre daha fazla yaklaşsaydık şu anda çok farklı şeyler konuşabilirdik."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, passes George Russell, Mercedes F1 W15

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, George Russell'ı geçiyor, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Red Bull pilotunun savunmasının muhtemelen 'frenleme altında bir hareket' olarak değerlendirilebileceğini, ancak bunun şikan için fren yapmadan önce gerçekleştiğini ekledi.

Wolff, "Yeterince boşluk var mıydı bilmiyorum. O boşluk çok azdı ama yine de geç bir atak geldi."

Perez yarışı sekizinci sırada tamamlarken, Russell onun 14.4 saniye önünde yer aldı. İki pilot şu anda sırasıyla 143 ve 128 puanla şampiyonada yedinci ve sekizinci sırada yer alıyor.

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