Russell: “Para cezası limiti artırımını gülünç ve saçma buluyorum”

FIA geçtiğimiz hafta aldığı kararla, Uluslararası Spor Kuralları gereğince bir F1 pilotunun alabileceği maksimum cezayı 250 bin Euro’dan 1 milyon Euro’ya yükseltmişti.

Ceza limiti güncellemesinin, maksimum para cezası yönetmeliğinin 12 yıldır değiştirilmemiş olması ve FIA’ya göre “motor sporlarının mevcut gereksinimlerini yansıtmaması” sebebiyle yapıldığı belirtildi.

Mercedes pilotu ve Grand Prix Pilotlar Birliği direktörü Russell, FIA’nın maksimum para ceza limitinin dört katına çıkarmasının, spora yeni başlayan pilotların genellikle bu miktar paranın yakınından bile geçmediği düşünüldüğünde “gülünç” olduğunu belirtti.

İngiliz pilot, Austin’de yapılacak olan ABD Grand Prix’si öncesinde yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bir pilotun 1 milyon Euro para cezasına çarptırılmasının oldukça saçma olduğunu düşünüyorum.”

“Formula 1’deki ilk yılımda yalnızca beş haneli maaş alıyordum. İlk yılda antrenörümün, asistanımın ve uçuç giderlerini düşündüğümde altı haneli rakamlarda harcama yapmak zorunda kaldım. Muhtemelen bu durum pilotların %25’lik kısmı için hala geçerli.”

“Sevdiğimiz işi yapıyoruz, yarışıyoruz. Bu yüzden şikayet etmiyoruz. Ancak halihazırda bir yıl boyunca yüz binlerce dolar harcayan bir pilotu bir milyon Euro ile cezalandırıyorsunuz. Ne olacağını bekliyorsunuz ki?”

Russell, F1 pilotlarının da FIA’dan cezalardan elde edilen paraların nerelerde kullanılacağı konusunda daha fazla şeffaflık beklediğini belirtti. Cuma günkü pilotlar toplantısında bu konunun tekrar gündeme gelip gelmeyeceği sorulduğunda ise İngiliz pilot şu cevabı verdi: “Kesinlikle. Gündeme gelmesinden hiç şüphem yok.”

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Mercedes-AMG

“Biz pilotlar olarak sadece şeffaflık ve anlayış bekliyoruz. Bence cezalar şimdiden kontrolden çıktı bile. Max bir araca dokunduğu için 50 bin Euro ceza almıştı. Geçen yarışta da Lewis Katar’da yarış sırasında pistten karşı karşıya geçtiği için aynı para cezasını aldı.”

“Bu paralar sanki cebimize havadan giriyor gibi düşünülüyor. Dünyada bu kadar küresel çapta sorunlar yaşanırken, ve bu kadar yoksulluk varken, FIA nasıl oluyor da bu altı, yedi basamaklı cezaları bize kesebiliyor anlam veremiyorum.”

“Toplanan bu cezaların altyapıya yatırım olarak kullanılması gerekiyor. Daha önce FIA’dan bu cezaların nereye gittiğini ve hangi amaçlar için kullanıldığını öğrenmek istedik. Ancak şu ana kadar bu paraların nereye harcandığına dair bir cevap alamadık.”

“Eğer 1 milyon Euroluk bir cezanın gerçekten işe yarayacağına ve Formula 1’e yatırım amacıyla kullanılacağına inanıyorlarsa söylesinler. Belki de yüksek maaş alan pilotlardan biri bu cezaları ödemekten mutluluk duyar. Ancak tüm bu süreç bana fazlasıyla saçma geliyor.”

Perşembe günü FIA toplantısına katılan pilotlar ceza limiti artışını ilk olarak haberlerden öğrenmiş gibi görünüyordu. Avustralyalı pilot Daniel Ricciardo ise limit arttırımını “korkutucu” bulduğunu belirtti.

Verstappen ise her zamanki esprili bir üslubuyla konuyu şöyle yorumladı: “Eğer aracın arka kanadına dokunmak 50 bin Euro değerindeyse, bir milyon Euroluk cezanın ne olduğunu bilmek isterim. Ona göre belki içeceğimiz şaraplara da sponsor oluruz. Kendimi bunun için hazırlayacağım.”

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing and Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri

Hatırlanacağı üzere Verstappen, 2021'de Brezilya Grand Prix'si sıralama turlarından sonra Lewis Hamilton'un aracının arka kanadına dokunduğu ve incelediği için 50 bin Euro para cezasına çarptırılmıştı

Hamilton da takım arkadaşı Russell ile aynı fikirdeydi ve FIA’ya ödenen yüksek miktardaki cezaların iyi bir şekilde değerlendirildiğini umduğunu söyledi: “Bu konular söz konusu olduğunda izleyicilerin olayı nasıl yorumlayacağını gerçekten düşünmemiz gerekiyor.”

“Eğer bir milyon Euro ceza keseceklerse, bu miktarın %100’ünün bir amaç dahilinde harcandığından emin olalım.”

“Formula 1 sektöründe gerçekten çok fazla para dönüyor. Normal koşullarda bu spora girme şansı olmayan insanlara daha fazla fırsat sunmak açısından yapmamız gereken çok şey var.”

“Benden o bir milyon euroyu almalarının tek yolu bu.”

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG