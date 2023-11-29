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Russell: "Padoktaki hastalıklar 2024 takviminin sürdürülemez olduğunu vurguluyor"

George Russell, Abu Dabi'deki Formula 1 padoğunda dolaşan hastalıkların, 2024'te 24 yarışın tamamında çalışacak takım personeline getireceği 'sürdürülemez' yükün altını çiziyor.

Editör Burak Yasul
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George Russell, Mercedes-AMG, in cockpit

2023 sezonu Las Vegas Grand Prix'sinin ardından Abu Dabi'daki son yarışın arka arkaya koşulmasıyla sona erdi. İnsanlar üç gün içinde 12 saatlik bir zaman farkının üstesinden gelmek zorunda kalırken sürücüler, takım personeli ve şampiyona çalışanları Yas Marina'da hastalığa yakalanıyordu.

Çin'in 2019'dan bu yana ilk kez takvime dönmesiyle her ne kadar gelecek yıl için 24 yarışlık bir takvim yayınlanmış olsa da, şampiyona tarihindeki en uzun sezonun sonunda biraz soluklanmaya izin vermek için Vegas'ın Katar ve Abu Dabi ile peş peşe yapılmaması için baskılar var.

Russell, mevcut 22 yarışlık takvimin sonundaki yorgunluk ve hastalıkların, takım personelinin gelecek yıl tam bir takvime bağlı kalmasının ne kadar sürdürülemez olduğunu ve sınırlamalar getirilmesi gerektiğini kanıtladığını söylüyor.

Russell, "Pilotlar olarak, bu padoktaki her bir kişiden en iyi şekilde yararlanıyoruz. Yolculuğumuz açısından biz çok şanslı bir konumdayız."

"Ama padokta hasta olan çok sayıda mekanikerim var, mühendislerin ofisindeki insanlar, sürekli zaman dilimi değişimleriyle, vücudun nerede olduğunu bilmemesiyle, farklı zamanlarda yemek yemekle, farklı otellerde kalmakla, farklı ortamlarla, farklı iklimlerle gerçekten mücadele ediyorlar."

"Bedenlerimizin kafası karışıyor. Gelecek yıl için personelin her yarışa katılamayacağına dair bir düzenleme yapılması konuşuluyor. Bence bu iyi bir şey olur."

"4.000 kişinin bir sezonda 24 yarış yapmasının sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Özellikle de coğrafi olarak hala ne kadar mantıksız olduğunu gördüğünüzde." dedi.

F1 takımları personel rotasyonu yapmak için çalışsa da, 2021'de FIA'nın bütçe sınırı getirmesi doğal olarak takımların işgücünü sınırlamasına yol açtı ve bu da çalışanların işe gidiş gelişlerini kısıtladı.

George Russell, Mercedes F1 W14

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

George Russell, Mercedes F1 W14

Russell ayrıca, W14 ile podyuma doğru ilerlerken korkunç bir öksürük ile mücadele etti. Russell, yarışın bu noktasında kendisi için nasıl kötü geçtiğini de anlattı. 

Russell, "Muhtemelen her tur dört kez öksürüyordum, yani oldukça berbattı."

"Son iki haftadır gerçekten hastaydım. İlk olarak Vegas'ta yüksek ateşten uyuyamadım ve kendimi berbat hissediyordum. Sonra da Abu Dabi'de tüm hafta boyunca ve otomobildeyken bile korkunç bir öksürüyordum."

"Her turda öksürüyordum ama kemerinizi bağlandığınızda nefes alamıyorsunuz. Öksürüğü çıkarmak için derin bir nefes alamıyorsunuz. Bu yüzden sürekli öksürüyordum." dedi.

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