Russell: "Önümde araç olduğunda FW43'ü sürmek çok zor"

George Russell, güçlü bir sıralama turlarının ardından 11. sıradan başladı ancak altıncı virajda çakıl havuzuna doğru çıkınca son sıraya geriledi.

Russell, yarışı da puansız şekilde geride bitirdi.

Genç pilot, "İyi başladım ve pozisyonumu korudum. Altıncı virajda dış tarafta kalmaya çalıştım ve pist dışına uçtum. Orada yol tutuş sıfırdı. Takımdan özür dilerim, çünkü yaptığımız her şeyi mahvettim. Benim açımdan iyi değildi ama sıralama turları hızımıza kıyasla çok daha geride olduğumuz için çok zor bir yarıştı."

"Şunu söyleyebilirim, önümüzdeki araçlara yakın olduğumuzda gerçekten zorlanıyoruz. Aracın aerosu açısından durumu çok hassas. Temiz havada olduğumda araç iyi hissettiriyor. Ama başak bir araçla aramda iki veya üç saniye olduğunda gerçekten zorlanıyorum, ki bu önemli bir sorun. Mercedes, sıralama turları modlarında geçen yıla kıyasla çok büyük bir ilerleme kaydetti ve iyi kazançlar elde etti. Bu, bize yardım ediyor. Oysa Ferrari'nin güç ünitesinde geriye doğru gittiğini düşünüyorum ve bu da Haas ile Alfa'yı etkiliyor."

"Daha fazla analize ihtiyacımız var, çünkü son iki hafta bizim için ilginçti. Hafta sonuna girerken, sıralama turlarında daha fazla zorlanacağımızı ve yarışta daha iyi bir hıza sahip olacağımızı düşünüyorduk, testte olan şey buydu. Aslında her iki yarışta ve her iki sıralama turlarında tam tersi bir durum vardı. Sıralama turlarında güçlü bir tempomuz vardı ve gerçekten yarışta zorlandık. Bu, sıralama turlarının önemli olduğu bir spor ama maalesef bu yarışmanız gereken bir pist ve açıkçası bugün berbat olduğum için yarışım da yoktu. Yine de hızımıza bakıyorum ve -bu olay olmasaydı bile- yine aynı pozisyonda olurduk."

"Sıralama turlarının pek çok pistte çok önemli olduğunu biliyoruz ancak puanlar pazar günü veriliyor. Bence temelde temiz şartlarda, yani önümüz açıkken iyi bir hızımız var. Aynı pistte iki yarış oldu, benzersiz bir pist ve öğrenmeye devam ediyoruz. Umarım aero departmanı hassaslıkla ilgili duruma bakabilir ve diğer araçları takip ederken daha istikrarlı bir araca sahip olmak için sorunları anlayıp, bazı küçük değişiklikler yapabilir."

"Kendi açımdan konuşursam, iyi bir başlangıç ve iyi bir ilk virajda oldu. Geçen yıl mücadele ettiğim şeylerden biri buydu. Bu yıl gelişmek istediğim bir şeydi ve bunu yaptım. Sonrasında... Öğrenmek için her zaman hatalar yapmanız gerekiyor ve ufak tefek hatalarım olacak, bunlarda öğreneceğim."

Russell, Macaristan'ın daha iyi olmasını bekliyor.

"Kağıt üstünde aracın buraya kıyasla Macaristan'da biraz daha iyi olacağını, yani pistin aracımıza daha iyi uyduğunu söyleyebilirim, ki bu olumlu bir şey."

"Aracımızda çok fazla sürüklenme var ve güç ünitesi bunu tek turda telafi ediyor ama yarışta her şey daha stabil olduğunda biraz daha fazla zorlanıyoruz."

"Macaristan'da sürüklenme ve güç ünitesi faktörleri o kadar da büyük farklar yaratmıyor. Geçen yıl orada güçlüydük ve bu, sevdiğim bir pist. Amacımız ikinci bölüme kalmak olmalı."