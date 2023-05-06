Russell: "Olmamız gereken yer burası değil"

Miami'de Cumartesi günü Mercedes pilotları için oldukça zor geçti. Üçüncü serbest antrenmanda geride kalan ikili, sıralama turlarında hem Q1 hem de Q2'de elenme riskiyle karşı karşıya kaldı.

Lewis Hamilton Q3'e kalamayarak Q2'de elenirken, takım arkadaşı Russell son bölüme kalmayı başardı ve altıncı sırada yer aldı.

Russell, elde ettikleri sonuçtan pek de memnun olmadığını belirterek 'olmaları gereken yerin burası olmadığını' söyledi.

"Çok memnun olduğumu söyleyemem. Tabii ki sonucu kabul ediyorum, sahip olduğumuz performans için gurur verici bir sonuç."

"Q2'de sadece Q3'e girebilmek için iyi bir tur attım ve olmamız gereken yer burası değil. Herkes araca daha fazla performans kazandırmak için çok ama çok çalışıyor, bu kesinlikle çaba eksikliğinden değil ama şu anda doğru noktada değiliz."

"Dürüst olmak gerekirse, bu pistte bizim için neler olduğunu bilmiyorum. Araç ilk antrenmanda iyi hissettiriyordu. Ancak tutunma sağlandıkça ve pist iyileştikçe yavaşladık."

"Araç bu hafta sonu bizim için çalışmıyor diyebilirim. Denge konusunda çok zorlanıyoruz ve biraz zıplıyor, sanırım pek çok takım bunun geçmişte kaldığını düşünüyordu ama görünüşe göre pek çok araç için bu durum geçerli. Pist yüzeyi çok pürüzsüz olduğu için bu yaşanıyor olabilir."

George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Aracın hangi noktalarda kötü performans sergilediği sorusuna Russell, şu yanıtı verdi: "Dürüst olmak gerekirse her yerde, belirli bir viraj yok. Hâlâ aynı sorunlardan birkaçını yaşıyoruz."

"Herkes mevcut durumu tersine çevirmek için çok çalışıyor, henüz araca büyük bir güncelleme getirmedik ama elimizde büyük bir mücadele olduğunu biliyoruz. Ama herkes bunu başarmak için canla başla çalışıyor."

"Bence bu temelde aerodinamik özelliklerle ilgili ve yakın gelecekte bunu çözeceğimize inanmak istiyoruz. Doğru yönde ilerliyoruz. Burada oturup çok fazla tur zamanı elde edeceğimize dair sözler vermeyeceğiz ama bu yönde ilerliyoruz."

Britanyalı pilot, Pazar günkü yarış hakkında ise şunları söyledi: "Genelde Pazar günümüz Cumartesi gününden daha iyi geçiyor."

"Önümüzde Alpine ve Haas var, umarım onları geçebiliriz. Ferrari Pazar günü biraz daha fazla zorluk yaşayan bir takım."

"Yarına odaklanacağız, ancak büyük resme odaklanmamız ve bu mücadeleyi zirveye nasıl taşıyacağımızı düşünmemiz gerekiyor."