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Formula 1 Emilia Romagna GP

Russell: "Oldukça rekabetçi görünüyoruz"

George Russell ve Lewis Hamilton, aracın Miami Grand Prix'sine kıyasla Imola'da şu ana kadar rekabetçi göründüğünü düşünüyorlar.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Imola'da cuma günü gerçekleşen ikinci antrenman seansını Hamilton 4. sırada noktalarken, Russell 5. sırayı elde etti. 

Russell, Hamilton ile birlikte araçta oldukça iyi hissettiklerini, ancak tam olarak nerede olduklarını cumartesi günkü sıralama turlarında göreceklerini söyledi.

Russell, "Araç bugün harika hissettirdi. Lewis de ben de direksiyonda gerçekten iyi hissettik."

"Oldukça rekabetçi görünüyorduk, ön tarafa Miami'de gösterdiğimizden biraz daha yakındık."

"Takım yeni parçaları araca getirmek konusunda harika bir iş çıkardı ve bu ileriye doğru atılmış bir adım."

"Ama eminim herkes gerçekte nerede durduğumuzu sıralama turlarında öğrenecek. Bence McLaren şu anda hâlâ favori olarak görünüyor. Çin'den beri çok hızlılar." dedi.

Hamilton da takım arkadaşının yorumlarına katıldı ve hafta sonuna iyi bir başlangıç yaptıklarını dile getirdi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Hafta sonu için iyi bir başlangıç oldu."

"Daha önce olduğumuzdan çok daha yakınız ama yarının nasıl geçeceğini göreceğiz."

"Fabrikadaki herkese bu güncellemeleri getirmek için çok uğraştıkları için gerçekten minnettarım çünkü araçta ve pistteki performansımızda iyileşmeler görüyoruz."

Seans sırasında Hamilton, Verstappen'in hızlı turunu engelledi. Öfkelenen Red Bull pilotu, seansın sonunda Hamilton'a tepki göstererek aracını Mercedes aracına yaklaştırdı.

Yedi kez Dünya Şampiyonu, bu konuda şunları söyledi: "Tanrım...Hızlı turumdan sonraki turumdaydım. Aniden aracı üzerime kırdı."

"Sonuçta bu benim hatamdı ve özür dilemeye çalıştım, ama sanırım çok sinirliydi."

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