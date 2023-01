Russell: "Olası bir şampiyonluk mücadelesinde Hamilton ile ilişkimiz bozulmayacak"

Russell ve Hamilton 2023 sezonunda Mercedes takım arkadaşları olarak ikinci sezonlarına başlayacak. 2023 sezonu, Mercedes'in W13 aracının başlangıçta yavaş olduğu ve dalgalanmadan ciddi şekilde etkilendiği zorlu 2022 sezonunu takip edecek.

Hamilton'ın 2022 için Russell yerine Valtteri Bottas'ı takımda tutmayı tercih edeceği bilinse de, W13'ü geliştirmek için ekiple birlikte çalışmalarıyla beraber ikilinin ilişkisi gayet iyiydi.

Mercedes bu çalışmanın F1 gridinin ön sıralarına hızlı bir şekilde dönmeyi sağlamasını umuyor ve eğer başarılı olursa, şampiyonluk mücadelesinin yarattığı baskı nedeniyle pilotların takım içerisindeki ilişkilerine daha fazla odaklanılacak. Özellikle Nico Rosberg'in 2013-2016'da Hamilton'ın takım arkadaşı olduğu dönemden sonra, bu konuya daha fazla dikkat ediliyor.

Autosport/Motorsport.com'un da aralarında bulunduğu seçkin medya kuruluşlarıyla yaptığı bir röportajda, olası bir şampiyonluk mücadelesinde Hamilton'la ilişkisinin sağlıklı kalacağını düşünüp düşünmediği sorulduğunda Russell şu yanıtı verdi: "Eğer 1. ve 2. sıralar için mücadele ediyorsanız ilişkiniz biraz farklı bir dinamiğe olacaktır ve bu doğaldır."

"Ama bence bizim için iyi olan şey kariyerimizin çok farklı aşamalarında olmamız."

"Gerçekten bu işte birlikteymişiz gibi hissediyorum."

"Eğer ilk iki sırayı elde edebilecek bir aracımız olursa, takımın bunu başarmasına birlikte katkıda bulunduğumuzu düşünerek büyük bir gurur duyacağız."

"Sonra da işimize bakacağız. Ama anlaşmazlık yaşamak için bir nedenimiz yok, iyi bir ilişkimiz var."

"Birbirimize saygı göstermemiz gerekiyor ve Meksika GP'de bunu çoktan yaptığımızı düşünüyorum."

George Russell, Mercedes AMG, 1st position, Lewis Hamilton, Mercedes AMG, 3rd position, wave to fans after the sprint race

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images