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Formula 1 Brezilya GP
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Russell, Ocon ve Gasly iki sıra grid cezası aldı!

George Russell, Esteban Ocon ve Pierre Gasly, pazar günkü yarış öncesinde iki sıra grid cezası aldılar.

Editör Ezel Tan
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George Russell, Mercedes F1 W14

Bu hafta sonu sürücüler, pit yolunda veya pit yolunun sonunda durmamaları gerektiği konusunda FIA tarafından uyarılmışlardı.

Fakat sıralama turlarında sürücülerin buna pek uymadıkları görüldü.

Bundan ötürü George Russell, Pierre Gasly, Esteban Ocon ve Sergio Perez inceleme altına alındı.

İnceleme sonunda Russell, Pazar günkü Sao Paulo Grand Prix'si için iki sıra grid cezası aldı. Böylelikle Lando Norris ve Carlos Sainz birer sıra kazandı.

Gasly ve Ocon da yine ikişer sıra grid cezası alarak geriye düştüler.

Yeni yarış gridi:

 
 
     
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Zaman km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull

1'10.727

 219.327
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.294

1'11.021

 218.419
3 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes

+0.617

1'11.344

 217.431
4 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes

+0.660

1'11.387

 217.300
5 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes

+0.742

1'11.469

 217.050
6 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes

+1.260

1'11.987

 215.488
7 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari

+1.262

1'11.989

 215.482
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.863

1'11.590

 216.683
9 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull

+1.594

1'12.321

 214.493
10 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

 

  
11 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari

1'10.547

 219.887
12 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari

1'10.723

 219.340
13 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+0.113

1'10.840

 218.977
14 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault

1'10.562

 219.840
15 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault

1'10.567

 219.825
16 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull

+0.110

1'10.837

 218.987
17 Australia D. Ricciardo AlphaTauri 3 AlphaTauri Red Bull

+0.116

1'10.843

 218.968
18 Finland V. Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari

+0.228

1'10.955

 218.623
19 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes

+0.308

1'11.035

 218.376
20 China G. Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari

+0.548

1'11.275

 217.641
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