Russell, Ocon ve Gasly iki sıra grid cezası aldı!
George Russell, Esteban Ocon ve Pierre Gasly, pazar günkü yarış öncesinde iki sıra grid cezası aldılar.
Bu hafta sonu sürücüler, pit yolunda veya pit yolunun sonunda durmamaları gerektiği konusunda FIA tarafından uyarılmışlardı.
Fakat sıralama turlarında sürücülerin buna pek uymadıkları görüldü.
Bundan ötürü George Russell, Pierre Gasly, Esteban Ocon ve Sergio Perez inceleme altına alındı.
İnceleme sonunda Russell, Pazar günkü Sao Paulo Grand Prix'si için iki sıra grid cezası aldı. Böylelikle Lando Norris ve Carlos Sainz birer sıra kazandı.
Gasly ve Ocon da yine ikişer sıra grid cezası alarak geriye düştüler.
Yeni yarış gridi:
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Şase
|Motor
|Zaman
|km/s
|1
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|
1'10.727
|219.327
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.294
1'11.021
|218.419
|3
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|
+0.617
1'11.344
|217.431
|4
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|
+0.660
1'11.387
|217.300
|5
|L. Hamilton Mercedes
|44
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.742
1'11.469
|217.050
|6
|L. Norris McLaren
|4
|McLaren
|Mercedes
|
+1.260
1'11.987
|215.488
|7
|C. Sainz Jr. Ferrari
|55
|Ferrari
|Ferrari
|
+1.262
1'11.989
|215.482
|8
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.863
1'11.590
|216.683
|9
|S. Perez Red Bull Racing
|11
|Red Bull
|Red Bull
|
+1.594
1'12.321
|214.493
|10
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|
|11
|N. Hulkenberg Haas F1 Team
|27
|Haas
|Ferrari
|
1'10.547
|219.887
|12
|K. Magnussen Haas F1 Team
|20
|Haas
|Ferrari
|
1'10.723
|219.340
|13
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|
+0.113
1'10.840
|218.977
|14
|E. Ocon Alpine
|31
|Alpine
|Renault
|
1'10.562
|219.840
|15
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|
1'10.567
|219.825
|16
|Y. Tsunoda AlphaTauri
|22
|AlphaTauri
|Red Bull
|
+0.110
1'10.837
|218.987
|17
|D. Ricciardo AlphaTauri
|3
|AlphaTauri
|Red Bull
|
+0.116
1'10.843
|218.968
|18
|V. Bottas Alfa Romeo
|77
|Alfa Romeo
|Ferrari
|
+0.228
1'10.955
|218.623
|19
|L. Sargeant Williams
|2
|Williams
|Mercedes
|
+0.308
1'11.035
|218.376
|20
|G. Zhou Alfa Romeo
|24
|Alfa Romeo
|Ferrari
|
+0.548
1'11.275
|217.641
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