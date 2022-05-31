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Formula 1 / Monako GP Haberler

Russell: "Norris'e yaptığım geçiş yayıncılar tarafından yeterli görülmemiş olmalı"

George Russell, Lando Norris'e yaptığı "oldukça riskli" geçiş ekrana gelmediği için hayal kırıklığına uğradığını söylüyor.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Russell: "Norris'e yaptığım geçiş yayıncılar tarafından yeterli görülmemiş olmalı"
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Norris sert lastiklerle pitten çıktığında Russell'ın hemen önündeydi ve tercihi tamamen kurumuş olan yarış çizgisinden gitmek için sola geçmek oldu, bu da rakibinin Casino bölgesine çıkış esnasında nispeten ıslak olan sağ taraftan gelerek kendisini geçmesine sebep oldu.

Bu geçiş, sıralama turlarını Norris'in bir sıra gerisinde tamamlayan Russell'ın beşinciliğe yükselmesini ve yeni takımındaki tüm yarışlarda ilk beşte yer alma serisini devam ettirmesini sağladı.

Ancak bu geçiş televizyona verilmedi, çünkü Russell yeşil logolu yağmur lastiklerine geçiş sırasında iyi bir strateji izleyerek zaten Norris'i geçmişti, aslında sadece yerini geri aldı diyebiliriz.

Russell'ın Norris'e yaptığı bu pist üstü geçiş, sosyal medyadaki taraftarların paylaşımlarının ardından ortaya çıktı.

Motorsport.com tarafından yarışa dair düşünceleri sorulan Russell, "Bence olumlu bir yarıştı. Sert lastikteyken bazı noktalarda pistteki en hızlı araca sahiptik, gerçekten sınırları zorlayabildiğimi hissediyordum. Oldukça keyifliydi."

"Lando'ya yaptığım geçiş ekrana verilmedi, bundan ötürü biraz hayal kırıklığına uğradım. Pitten çıktığında tam önümdeydi ve soldan gitmeyi tercih etti, ben de daha ıslak bölgeden giderek onu geçmeyi başardım."

"Oldukça güzel bir geçişti, orta hamurda böyle bir şeyi başarmak kolay değildi." dedi.

George Russell, Mercedes W13, Fernando Alonso, Alpine A522

George Russell, Mercedes W13, Fernando Alonso, Alpine A522

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Sky F1'e verdiği röportajda ise geçişi detaylandıran İngiliz pilot, "Aracın Monako'daki nemli koşullara ayak uydurduğu sırada riskli bir geçiş yaptım, ancak yayıncılar için yeterince iyi olmadığı ortada! Artık bir sonrakine." dedi.

Ancak Motorsport.com'a konuşan Norris, geçilmesinin sebebi olarak lastik sıcaklıkları arasındaki farkı gösteriyor.

McLaren sürücüsü, "Eğer bu bir mega geçişse, o zaman kendisi [Russell] bazı vasat geçişler de yaptı!"

"Bir tur önce pite gelerek kuru zemin lastiklerini taktı ve avantaj kazandı. Lastikleri sıcaktı, benimkiler ise soğuktu. Yanımdan geçti gitti, oldukça basitti. Hiç etkilenmedim, hatta hüsrana uğradım." dedi.

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