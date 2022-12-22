Russell: "Norris ve Albon'un başarılarını sindirmek zordu"

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Albon, Norris ve Russell 2018 Formula 2 Şampiyonasında ilk üç sıradayken Russell, şampiyonluğu elde etti. Üçlü, daha sonra Formula 1'e yükseldi.

Norris McLaren'a geçti ve Albon, Toro Rosso'dayken sezonun ikinci yarısında Red Bull'a geçti. Ancak Russell, rekabetçi olmayan Williams'ta sıkışıp kaldı.

Williams'ta üç yıl geçirirken Norris ve Albon'un puan ve podyum mücadelelerini izlemek Russell için anlaşılabilir bir şekilde zordu, ancak bir Mercedes pilotu olarak kendisinin de ilerde bu tür mücadelelerde yer alacağını biliyordu.

Ayrıca arka sıralarda olmayı, kimsenin dikkatini çekmeden öğrenmek ve hata yapmak için bir şans olarak gördüğünü söyledi.

High Performance Podcast'ine konuşan Russell, “Formula 1'deki ilk yılımda iflas eşiğindeki bir takıma katıldığım için, gerçekten benim için eşsiz bir sezondu."

“Takım, performans sergilemek için değil; hayatta kalmak için yarışıyordu ve 800 kişinin işi tehlikedeydi."

“Avustralya'daki ilk yarışa geldiğimde, sonunda hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluydum. Ancak piste çıktığımda dört saniye gerideydik, araç çok kötüydü ve iki ya da üç kez tur yiyorduk. Kendi kendime 'hayalim bu muydu?' diye düşünmüştüm."

Alex Albon, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren, and George Russell, Williams Racing, talk on the grid Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

“Her zaman olaylara oldukça rasyonel bir bakış açım olsa da, Alex'i ve Lando'yu puanlar ve podyum için savaşırken görmek, sindirilmesi zor bir şeydi."

“Ama yine de bir noktada şöyle düşündüm, ben buraya puan ya da podyum için değil; kazanmak için geldim."

“Her ne kadar benden önde olsalar da, hepimiz bu yolculukta birlikte ilerliyor ve öğreniyorduk. Sonuçta Mercedes'in bir parçasıydım ve benim de zamanımın geleceğini hissediyordum."

“Bence her zor durumda, olayın olumlu yönlerine bakmaya çalışmalısınız."

“O sezon birkaç hata yapıyordum ama kimse fark etmedi çünkü spot ışıkları benim üzerimde değildi, spot ışıkları öndekilerin üzerindeydi. O yüzden bir hata yaptıklarında tüm dünya bunu görüyordu."

“Ben de bunu Formula 1'de 21 farklı yarışa ve farklı pistlere gideceğim için bir fırsat olarak gördüm. Bu benim için bir öğrenme süreciydi ve Alex ve Lando'nun her hafta sonu spot ışıkları önünde oldukları için deneme fırsatı bulamadığı şeyleri deneme fırsatımdı." dedi.

Russell, 2022'de Mercedes'e geçti ve Sao Paulo Grand Prix'sini kazanarak kendi ilk zaferini ve takımın bu sezonki tek zaferini elde etti.