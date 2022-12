Russell: "Norris ve Albon'un başarılarını sindirmek zordu"

Albon, Norris ve Russell 2018 Formula 2 Şampiyonasında ilk üç sıradayken Russell, şampiyonluğu elde etti. Üçlü, daha sonra Formula 1'e yükseldi.

Norris McLaren'a geçti ve Albon, Toro Rosso'dayken sezonun ikinci yarısında Red Bull'a geçti. Ancak Russell, rekabetçi olmayan Williams'ta sıkışıp kaldı.

Williams'ta üç yıl geçirirken Norris ve Albon'un puan ve podyum mücadelelerini izlemek Russell için anlaşılabilir bir şekilde zordu, ancak bir Mercedes pilotu olarak kendisinin de ilerde bu tür mücadelelerde yer alacağını biliyordu.

Ayrıca arka sıralarda olmayı, kimsenin dikkatini çekmeden öğrenmek ve hata yapmak için bir şans olarak gördüğünü söyledi.

High Performance Podcast'ine konuşan Russell, “Formula 1'deki ilk yılımda iflas eşiğindeki bir takıma katıldığım için, gerçekten benim için eşsiz bir sezondu."

“Takım, performans sergilemek için değil; hayatta kalmak için yarışıyordu ve 800 kişinin işi tehlikedeydi."

“Avustralya'daki ilk yarışa geldiğimde, sonunda hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluydum. Ancak piste çıktığımda dört saniye gerideydik, araç çok kötüydü ve iki ya da üç kez tur yiyorduk. Kendi kendime 'hayalim bu muydu?' diye düşünmüştüm."

Alex Albon, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren, and George Russell, Williams Racing, talk on the grid

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images