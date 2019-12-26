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Formula 1 / Son dakika

Russell: "Norris ve Albon'dan daha fazla şey öğrendim"

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Russell: "Norris ve Albon'dan daha fazla şey öğrendim"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
26 Ara 2019 16:45

George Russell, Williams ile giriş yaptığı Formula 1'de ilk yılında diğer çaylaklar Lando Norris ve Alex Albon'dan daha fazla şey öğrendiğine inanıyor.

2018 Formula 2 dünya şampiyonu George Russell, bu yıl Williams'la Formula 1'e geçti ancak yavaş araçla sezonu puansız tamamlayan tek pilot oldu.

Buna karşılık sıralama turlarında takım arkadaşı Robert Kubica'yı 21'e 0 mağlup etmeyi başardığı gibi, zaman zaman etkileyici sürüşler de çıkardı.

Yine de Russell, McLaren'la Formula 1'e geçen Lando Norris ve Toro Rosso ile F1'e adım atan ve daha sonra Red Bull'a geçen Alex Albon'dan daha az ön plana çıktı.

Buna karşılık İngiliz pilot, sezon boyunca çok fazla şey öğrendiğini ve diğer çaylaklardan daha fazla bilgi edindiğini düşünüyor.

"Bu sene birçok şey öğrendim ve bunları daha iyi hale getirebilirim. Lando ya da Alex'in yerinde olsaydım, o zaman her hafta sonu her şeyi tamamen optimize etmem gerekirdi çünkü gridde 7. ila 13. sıralar arasında fark yaratan şey bu. Oysa ben, üçüncü antrenman seansında kendim bir şeyler denemek için yepyeni bir lastik seti ile piste çıkma fırsatı buldum, oysa onlar bunu yapamadılar. Bu benim bir avantajım oldu ve bunun beni daha komple bir sürücü haline getirdiğini hissediyorum."

“Monza bizim için gerçekten güçlü bir hafta sonu oldu ya da en azından benim için öyleydi. Birinci bölümdeki son turumda araç ile ilgili küçük bir sorun yaşamak üzüntü vericiydi çünkü öyle ya da böyle hasar gördük. Orada tam olarak ne olduğunu ve son turumdan önce aniden nasıl tüm yere basma gücünü kaybettiğimi bilmiyoruz. Ayrıca herkes Macaristan'ın olağanüstü olduğunu söylüyor. Bu da çok iyi bir hafta sonu oldu, ancak diğer yarışlarla kıyaslandığında, orada öne çıkacak bir şey olduğunu düşünmüyordum."

"Ayrıca mavi bayraklar inanılmazdı. Mavi bayrakları en verimli şekilde nasıl kullanabileceğimizi sık sık analiz ediyoruz, çünkü onlarla çok fazla zaman kazanıp kaybedebilirsiniz. Birisinin geçmesi için kenara çekilirseniz, lastiklerde çok fazla sıcaklık kaybedersiniz ve çok fazla yere basma kuvveti ile sürüş yapmadığımız için lastikler olması gereken aralıktan çıkarlar. Bu yüzden lastiklerinizin doğru sıcaklıkta kalmasını sağlarken, arkadaki aracın geçmesine izin vermenin bir yolunu bulmalısınız.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar George Russell
Takımlar Williams
Editör Erwin Jaeggi

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

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