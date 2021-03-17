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Russell: "Norris, Ricciardo'yla rekabeti sırasında 'birkaç kişiyi şaşırtacak'"

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George Russell, Lando Norris’in; 2021 sezonunda Daniel Ricciardo’yla yaşanacak olan rekabeti süresince “birkaç kişiyi şaşırtacağına” inanıyor.

Russell: "Norris, Ricciardo'yla rekabeti sırasında 'birkaç kişiyi şaşırtacak'"

Formula 1 gridindeki en güçlü sürücülerden olan Ricciardo, Fernando Alonso’dan beri McLaren’da eksik olan bir şeyi takıma getiriyor: yarış kazanma tecrübesini.

Bu, Avustralyalı pilota takım arkadaşı karşısında bir avantaj sağlayabilir, fakat Russell; Norris’in Ricciardo’yla mücadele edebileceğini düşünüyor.

Sky Sports’a konuşan Russell, “Lando’nun birkaç kişiyi şaşırtacağını düşünüyorum.”

“Şu anda Formula 1’deki 3. sezonunda ve McLaren’la da 3. sezonuna başlayacak. Takımı biliyor, aracı içinden dışına kadar biliyor ve tüm mühendisleri tanıyor.”

“Daniel Ricciardo için, yeni bir takıma gelmek ve Lando gibi hem çok hızlı hem de takımla tecrübeye sahip birisiyle rekabet etmek zor olacaktır. Yani evet, Lando’nun bu sene birkaç kişiyi şaşırtacağını düşünüyorum.” dedi.

Sonrasında Russell, McLaren konusunda konuşmayı bırakıp kendi takımına geçti ve 2021 sezonu öncesinde takim için en iyi ve en kötü senaryolardan bahsetti.

Russell, “Gerçekçi olmalıyız.”

“Sanırım en kötü senaryo geçen yıla benzer bir konumda olmamız, ki bu yine de 2019'a göre büyük bir adımdı ve belli ki Ferrari motoru (en yakın rakiplerimiz Alfa Romeo ve Haas tarafından kullanılan) büyük bir ilerleme kaydetmiş.”

“En iyi senaryonun orta sırada mücadele etmemiz olacağını düşünüyorum. Bunu hedefliyoruz fakat bu, kesinlikle orada olacağımız manasına gelmiyor.”

“Günün sonunda diğer takımların kış arasında nasıl bir performans gösterdiğini bilmiyoruz fakat bizimkilerin iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum, artık gerisini zaman gösterecek.” dedi.

Mercedes koltuğu için sırada bekleyen Russell ayrıca, Lewis Hamilton’ın 8. dünya şampiyonluğu unvanını kazanacağını, fakat sonrasında Formula 1’i “zirvede bırakmak” isteyip istemediği konusunda bir karar vermesi gerekeceğini de düşünüyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Daniel Ricciardo , George Russell , Lando Norris
Takımlar McLaren , Williams
Editör Memet Kağan Bilgili

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