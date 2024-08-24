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Formula 1 Hollanda GP

Russell: "Norris ile aynı tempodaydım, farkı lastikler yarattı"

Mercedes sürücüsü George Russell, Hollanda Grand Prix'si sıralama turlarında dördüncülüğü elde ettikten sonra kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Mercedes sürücüsü George Russell, takım arkadaşı Lewis Hamilton’ın Q2’de elenmesine karşın sıralama turlarında 4’üncülüğü elde etti.

Q1’de zor anlar yaşayan Russell, sıralama turları seansının ardından kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Russell’a Q1’de zorlandığı ancak son kısımda rahatladığı söylendiğinde İngiliz sürücü şöyle cevapladı:

“Evet, dürüst olmak gerekirse Q1'i atlatmak rahatlatıcıydı ama şansın bu kadar hızlı dönmesi her zaman şaşırtıcıdır. Q2'de turum fena değildi ve McLaren ile aynı hızdaydım. Bu yüzden Q3'e pole için bir şansım olduğunu düşünerek girdim ve sonra hızım gerçekten gelmedi.”

“Ama biliyorsunuz, araca performans getirme konusunda harika bir iş çıkarıyoruz ve açıkça Red Bull'a yaklaşıyoruz, açıkça orta gruptan uzaklaşıyoruz ama McLaren bizimle aynı oranda gelişiyor."

Russell’a, Q3’le ilgili ne düşündüğü, yapılabilecek tek açıklamanın diğerlerinin daha iyi iş çıkarması mı olduğu sorulduğunda,

“Gerçekten sadece lastikler yüzünden. Gerçekten güçlü bir tur atıyordum, Lando ile aynı tempodaydım, sanırım iki buçuk onda bir öndeydim.”

“Lastikler aşırı ısındı ve turun son yarısında beklediğimden daha fazla performans kaybettim. Bu yüzden çok endişeli değilim. Bence 4. sıra başlamak için güçlü bir yer ve yarışta daha da yakın olacağımızı düşünüyorum.” diye cevapladı.

Russell’a birincilik, ikincilik ve üçüncülük arasında gidip gelmelerinin ne kadarının araçla ve ne kadarının lastiklerle ilgili olduğu sorulduğunda, Russell şunları söyledi:

“Dürüst olmak gerekirse hiçbirinin arabada olduğunu düşünmüyorum. Her şey lastiklere bağlı. Araba tamamen aynı kalıyor.”

“Ama siz... Tura lastikleriniz mümkün olduğunca soğukken başlamak istersiniz ama limitin bir derece altına inerseniz muhtemelen yarım saniye kaybedersiniz.”

“Eğer limitin bir derece üzerindeyseniz, onda birini kaybedersiniz. Yani bu tatlı noktayı dengeliyorsunuz, sanki bir uçurumun kenarına yaklaşıyormuşsunuz gibi. Bir adım fazla atarsanız uçarsınız. Ve bu herkes için bir zorluk.”

George Russell, Mercedes W15

George Russell, Mercedes W15

Fotoğraf: Erik Junius

Russell’a son olarak, son yarışlarda çok iyi performans gösterdikleri hatırlatılarak yarınki yarıştan ne beklediği soruldu.

Russell, “McLaren ile iyi bir mücadele bekliyorum, son birkaç yarışın en hızlısı olduklarını söylemek doğru olur. Spa'da bile…”

“Bence Piastri muhtemelen en hızlı araçtı, bu yüzden gerçekçi olmak gerekirse McLaren ve Red Bull'un yarım onda biri, onda biri kadar gerisinde olabiliriz.”

“Ancak gördüğüm kadarıyla doğru stratejiyi belirleyip iyi bir başlangıç yaparsanız her şey çok çabuk değişebiliyor.” diye cevapladı.

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