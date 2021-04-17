Russell: ''Latifi, tüm hafta sonu boyunca her turda benden daha üstündü''

Emilia Romagna GP sıralama turlarını 12. sırada tamamlayan Williams pilotu George Russell, üçüncü bölümü sadece 0.123 saniyeyle kaçırdı.

Sıralama turlarının ardından seansı değerlendiren İngiliz pilot, ‘’İyi bir seanstı. Bu hafta sonu üçüncü bölüme çıkıp, iyi puanlar alabileceğimizi düşünerek buraya geldim.''

''Her seanstan sonra, ilk bölümde elenmediğim için şanslı olduğumu düşündüm.’’ dedi.

Takım arkadaşı Latifi'nin tüm hafta sonu boyunca kendisinden en az 0.3 saniye daha hızlı olduğundan da bahseden Russell, orta hamur lastiklerle iyi performans çıkardıklarını da ekledi.

Russell, ‘’Nicholas, tüm hafta sonu boyunca her turda benden daha üstündü, bunun neden olduğu hakkında kafam karıştı çünkü iyi sürüş yaptığımı ve aracın iyi hissettirdiğini düşünüyordum. Ancak o benden her seferinde en az 0.3-0.4 saniye daha hızlıydı.’’

‘’İlk bölümde zorlandım ancak ikinci bölümde her şey bir araya geldi, araç harika hissettiriyordu. Aslında, ikinci denememi orta hamurla yapmak istemiştim çünkü o zaman onuncu veya on birinci sıradaydım, ve bunu orta hamurla yapabilmek şaşırtıcıydı.’’

‘’Tabii ki yumuşakları seçtik ve 0.3 saniye daha hızlıydık. Yine iyi turlar çıkardık. İkinci bölüme kaldığım için mutluyum ve 12. sıra, seanstan önce beklediğim sonuçtan çok daha iyi.’’ dedi.

İngiliz pilot, ikinci denemesini neden orta lastikle yapmak istediğini ise şöyle anlattı: ‘’Orta hamurla yaptığım sürüş çok, çok iyiydi. Daha hızlı bir tur çıkarabilseydim, şaşırırdım. Ancak o zaman düşündüm ki, onuncu sıradayım ve bunu orta hamurla yaptım.’’

Orta hamur kullanmadığı için herhangi bir pişmanlığı olup olmadığı sorulan Russell, ‘’Hayır, hayır. Bunu inceleyeceğiz ve yarın kullanmak için yeni bir orta hamur setimiz var, bu bize avantaj sağlayacaktır.''

''Yere basma gücü için bazı ayarlamalar yaptık ve düzlüklerde hızlı olan bir aracımız var, bu işimizde yarayacaktır.’’ yanıtını verdi.

Russell, geçtiğimiz sezon puan barajındayken, kaza yapmıştı ve yarış dışı kalmıştı. Bu sezon, bunun acısını çıkarıp çıkarmayacağı sorusuna Williams pilotu, ‘’Kesinlikle, bence araç kesinlikle yarışlarda, sıralamaya kıyasla daha iyi görülüyor.''

''Düzlükte en hızlı araç bizimki. Her şey umut verici görünüyor. Bu, aracın gerçek hızı. Bu pistte, diğerlerine kıyasla daha iyi olabiliriz.''

''Ancak sezon boyunca ikinci bölümde, belki de puanlar için savaşabileceğimiz üçüncü bölümde olmayı bekliyoruz.’’