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Formula 1 / Son dakika

Giovinazzi: "Araç zorlu koşullarda bile stabildi ve zevk içinde sürebiliyordum"

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Roberto Chinchero
Çeviren:
Memet Kağan Bilgili
, Editör

Williams sürücüsü George Russell'a göre Bahreyn'deki sezon öncesi testlerinde en çok şaşırtan takım Alfa Romeo olmuş.

Giovinazzi: "Araç zorlu koşullarda bile stabildi ve zevk içinde sürebiliyordum"

Alfa Romeo sürücüleri Kimi Raikkönen ve Antonio Giovinazzi'nin orta sıralarda mücadele etmekte zorlandığı bir 2020 sezonundan sonra İsviçreli takım, Bahreyn'deki sürüşlerden sonra padoktaki rakiplerini şaşırtmış.

Yeni C41 önceki yılın aracına göre daha hızlı görünüyordu ve testlerin son gününde Raikkönen en hızlı 4. sürücü oldu.

Orta sıranın gerisinde Alfa Romeo ve Haas'la mücadele etmesi öngörülen Williams takımının genç sürücüsü George Russell da Raikkönen'in gösterdiği formdan etkilenmiş.

41 yaşındaki Fin pilotun son test günündeki performansı hakkında Russell şunları söyledi: "Kimi çok, çok hızlı görünüyordu, hakkını vermeliyim. Henüz verileri çok derin bir şekilde incelememiş olsam da, şu anda en şaşırtıcı takımın onlar olduğunu söyleyebilirim. "

"Onlara kıyasla nerede olduğumuzu gerçekten bilemiyorum fakat şu ana kadar gördüklerimden, Kimi'nin çok hızlı göründüğünü söyleyebilirim."

Alfa Romeo'yla 3. sezonuna girecek olan Antonio Giovinazzi de takımın gösterdiği ilerlemeden memnundu.

Motorsport.con'a konuşan Giovinazzi, "Sakhir'de yaptıklarımızdan mutluyum. Sadece test olsa da, araçtan aldığınız ilk izlenimlerin yine de önemli olduğu kanaatindeyim."

"İlk gün rüzgar ve kum yüzünden zorlu koşullar olsa da herhangi spesifik bir sorun yaşamadım. Hatta zorlu koşullarda bile araç stabildi ve zevk içinde sürebiliyordunuz."

"Bunun iyi başlayan bir proje olduğunu söyleyebilirim, sezona hazırlanırken yaptığımız çalışmalardan tatmin olabiliriz." dedi.

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F1 takımları aero kurallarındaki değişikliklerden ötürü geçen sezon kaybettikleri yere basma gücünü geri kazanmak için çabalasa da Giovinazzi, yeni Alfa Romeo aracının önceki senekinden daha iyi hissettirdiğini düşünüyor.

İtalyan sürücü, "Yeni regülasyonlar ve yeni lastiklerin araç performansında bir düşüşe yol açması bekleniyordu fakat şunu söylemeliyim ki, takım içinde çok gelişme gördüm."

“Aracın önü özellikle pistin yavaş kısımlarında daha duyarlı ve genel anlamda tüm viraj türlerinde daha olumlu bir his veriyor."

"Güç ünitesi de geliştirildi, bunu hızlıca anladım. Bunun, rakiplerimize yaklaşmamız konusunda kesinlikle faydası olacak.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar George Russell
Takımlar Alfa Romeo
Editör Jonathan Noble

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