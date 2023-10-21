Russell: "Neden yavaş kaldığımı anlamam gerekiyor"

George Russell, sıralama turlarında sürekli olarak Lewis Hamilton'ın gerisinde kaldı ve bir noktada son bölüme kalamayacak gibiydi.

Yine de bunu başaran ve beşinci en iyi zamanı yapan Russell, neden yavaş kaldığını kendisinin de anlamadığını söylüyor.

Russell şöyle konuştu: "Gerçekten zorlu bir gün oldu."

"Tempo yakalayamadım ve bunun nedenini tespit edemedim. Güncelleme sayesinde kaydettiğimiz adımı kesinlikle hissedebiliyorum, ancak garip bir Cuma günü oldu."

"Sürücü olarak bunu kendim üstleneceğim; sadece neden istediğim kadar hızlı olmadığımı bulmaya çalışmam gerekiyor."

"Yine de beşinci sıradan gayet memnunum çünkü bazı noktalarda Q3'e bile kalamayacak gibi görünüyorduk."

"Son turum fena değildi fakat ilk virajda küçük bir hata yaptım ve bu da muhtemelen bana bir pozisyona daha mâl oldu."

"Yine de hafta sonunun geri kalanı için pozitifim. Katar hariç sprint sıralama turları bizim için daha iyi geçme eğiliminde."

"Tüm bu olumlu noktaları değerlendireceğim ve bu gece biraz daha hızlanmaya çalışacağım."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14