Russell: "Neden pist limitleri hakkında sadece konuşup duruyoruz?"

Avusturya GP'sinin üstünden neredeyse üç hafta geçti, ancak pist limitleriyle ve yarıştan sonra verilen ekstra cezalarla ilgili tartışmalar tam gaz devam etmekte.

Özellikle yarışta ufak ihlaller nedeniyle birçok pilotun başı yanarken, sadece iki isim bir kez bile ihlalde bulunmadı: George Russell ve Guanyu Zhou.

Pilotların eleştirilerine tamamen katılmayan Russell, tarafların daha farklı bir çözüm bulması gerektiğini düşünmekte.

Russell, "İzleyicilerin de kabul edeceği gibi, her hafta farklı kurallara uyarak karar vermek hiç kolay bir iş değil."

"Belirli durumlar için biraz daha dinamik davranılabileceğini düşünüyorum. Avusturya'da son iki virajda pist dışına çıkarak kazanılacak hiçbir şey yok."

"Fakat bizi sadece konuşup durmaktan alıkoyan nedir? İşin doğrusu, bir noktada limitlere uymamız şart."