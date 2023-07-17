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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Russell: "Neden pist limitleri hakkında sadece konuşup duruyoruz?"

GPDA başkanı George Russell'a göre pilotların pist limitlerini daha ciddiye alması, pistlerin de işleri kolaylaştırması gerekmekte.

Altay Gök
Ekleyen:
George Russell, Mercedes-AMG, on stage

Avusturya GP'sinin üstünden neredeyse üç hafta geçti, ancak pist limitleriyle ve yarıştan sonra verilen ekstra cezalarla ilgili tartışmalar tam gaz devam etmekte.

Özellikle yarışta ufak ihlaller nedeniyle birçok pilotun başı yanarken, sadece iki isim bir kez bile ihlalde bulunmadı: George Russell ve Guanyu Zhou.

Pilotların eleştirilerine tamamen katılmayan Russell, tarafların daha farklı bir çözüm bulması gerektiğini düşünmekte.

Russell, "İzleyicilerin de kabul edeceği gibi, her hafta farklı kurallara uyarak karar vermek hiç kolay bir iş değil."

"Belirli durumlar için biraz daha dinamik davranılabileceğini düşünüyorum. Avusturya'da son iki virajda pist dışına çıkarak kazanılacak hiçbir şey yok."

"Fakat bizi sadece konuşup durmaktan alıkoyan nedir? İşin doğrusu, bir noktada limitlere uymamız şart."

"Nihayetinde pistlerin de bizleri böyle bir durumda bırakmamak için daha iyi bir iş çıkarması gerekiyor."

"Barselona'da 12. viraj çıkışına çakıl havuzu yerleştirilmiş, bu net bir sınır teşkil ediyor. Avusturya'da da dördüncü virajda çakıl havuzu var ve burada sorun yaşanmıyor."

"Hem motosikletlere hem de bize uygun bir çözüm bulmamız gerekiyor. Eğer sadece F1 için konuşuyorsak, çakıl havuzu en kolay çözüm."

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