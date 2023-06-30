Russell: "Neden bilmiyorum ama sıralama turlarında zorlanıyoruz"

George Russell, geçen yılın aksine cumartesi günleri iyi bir performans sergilemekte zorlanıyor ve Avusturya'daki sıralama turlarında da ancak 11 .olabildi.

İngiliz pilot, böylelikle bu yıl bir kez daha ikinci bölümde elenirken, yine Lewis Hamilton'a geçilmiş oldu.

Seansın ardından konuşan Russell, "Bugün maalesef yeterince hızlı değildik."

"Antrenman seansının başından itibaren araçta doğru hissiyatı yakalayamadım."

"Sprint hafta sonlarında -araçta- değişiklikler yapmak için çok fazla zamanınız olmuyor... Gece duruma bakacağız ve neler yapabileceğimizi göreceğiz."

"11. sıra iyi bir başlangıç pozisyonu değil fakat bu yıl daha geriden başladığımız yarışlarda iyi sonuçlar aldık, yani kaybedilen bir şey yok."

"Antrenman seansında lastik aşınması oldukça fazlaydı, bu yüzden muhtemelen iki pit yapmamız gerekecek."

"Fakat şu anda sadece neler olduğunu anlamamız gerekiyor. Biraz zorlanıyoruz, özellikle cumartesileri." dedi.

Russell, cumartesi günü durumu toparlamak istediğini ekledi.

İngiliz pilot, "Bence durumu toparlayabiliriz."

"Bakü'yle aynı durumdayız. Orada da Cuma günü 11. olmuştum fakat Cumartesi günü dördüncü sıraya yükseldim."

"Bu şekilde olduğunda çok fazla puan alamıyorsunuz ama Bakü'de gördüğümüzden biraz daha fazlasını sunacak bir yarış olacağını düşünüyorum."

"Kolay olmadığı kesin fakat Pazar günü uzun bir yarış olacak." dedi.