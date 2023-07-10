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Russell: "Ne yaparsam yapayım beşinci olacaktım"

İyi bir stratejiyle Charles Leclerc'i avlamayı başaran George Russell, McLaren'in sert hamur temposu karşısında şaşkın.

Altay Gök
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George Russell, Mercedes-AMG, on stage

Yarışa yumuşak hamurla başlayan Russell, neredeyse 30 turluk bir ilk bölümün ardından Leclerc'in peşine düştü ve rakibinin Güvenlik Aracı altında ikinci kez pit yapmasının da yardımıyla önde kalan taraf olmayı başardı.

Damalı bayrağı beşinci sırada gören Russell'ın hayal kırıklığına uğradığı söylenebilir, nitekim birkaç tur daha bekleseydi podyum dahi mümkün olabilirdi.

Yumuşak hamurla uzun süre devam etmesi hakkında konuşan Russell, "Kendimi iyi hissediyordum, ancak 28 tur boyunca önümdeki araçla fark her zaman bir saniyeydi."

"Eğer önüm açık olsaydı yola daha da uzun süre devam edebilirdim, yumuşak hamur gerçekten çok iyi hissettirmekteydi."

"Charles'ı geçmek için elimden geleni yaptım, bazı noktalarda şüpheli savunmalar yaptım. Ama bu benim yarışımı değiştirmezdi. Onu geçebilseydim, muhtemelen daha da erken pite girecektim. Muhtemelen her iki McLaren de beni geçmek için pite girecekti.

"Dolayısıyla her senaryoda yarışı beşinci bitirecektim."

George Russell, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

George Russell, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Leclerc ile mücadelesine değinen Russell, "16. virajda ona içeriden hamle yapmak üzereydim ve tam fren bölgesinde oldukça agresif bir şekilde yanıma geldi."

"Kurallar buna kesinlikle izin vermiyor, sanırım kendisine uyarı da verildi. Geçiş fırsatı yakaladığınızda ve sadece bir uyarı ile geçiştirildiğinde sinirleriniz bozulabiliyor." 

"Sınırları zorlayan bir hareketti, videoya tekrar bakmam gerekiyor. Ancak şu anda bu konuda çok endişeli değilim." dedi.

Yarışın son bölümünde orta lastikleri tercih eden Russell, sert hamura geçen McLaren pilotlarıyla mücadele edebilmeyi beklediğini itiraf etti. 

Russell, "Lewis [Hamilton] ile 2-3 olarak podyuma çıkacağız diye düşünmüştüm."

"Ancak McLaren lastikleri çok iyi kullanıyordu, belki de yumuşak lastikleri bu kadar iyi kullanamayacaklardı. Biz de sert lastiklerde benzer bir durum yaşayabilirdik."

"Yine de orta-sert stratejisiyle gitmediğim için mutluyum. Yumuşak lastik en iyisiydi, McLaren bizden 0.1-0.2 saniye civarı hızlıydı." dedi.

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