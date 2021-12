Russell: "Motor sporlarının Cidde'deki gereksiz tehlikeden öğreneceği çok şey var"

Russell, kırmızı bayrak gösterilen yarışın yeniden başlamasının ardından 16. turda, ilk sektörde oluşan kalabalıkta, Nikita Mazepin'in Haas'ı tarafından arkadan darbe alarak yarış dışı kaldı.

Russell, Charles Leclerc tarafından savrularak kontrolden çıkan Sergio Perez'den kaçınmaya çalışıyordu. İngiliz, Meksikalıdan kaçınmak için yavaşlamayı başardı ancak arkasındaki Mazepin, Cidde'nin kör bölümlerinden birinde Williams'ın arkasına çarpmamayı başaramadı.

Tüm sürücüler yaralanmadan kurtulurken, pistin aşırı yüksek hız, sınırlı görüş ve kaçış alanlarının birleşimi nedeniyle bu tür bir kaza, birçok sürücü ve gözlemcinin tam olarak korktuğu şeydi.

Russell kazayı "oldukça kaçınılmaz" buldu ve pistin yarışmak için yeterince güvenli olmadığını söyledi.

Autosport'a yaptığı açıklamada, "Oldukça kaçınılmaz görünüyordu, baya geniş ve açık olan 2. viraja giriyorsunuz, sonra huni oluyor ve oldukça hızlı bir şekilde daralıyor."

The Medical car attends the crash of Nikita Mazepin, Haas VF-21, and Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images