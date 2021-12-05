Russell: "Motor sporlarının Cidde'deki gereksiz tehlikeden öğreneceği çok şey var"

Russell, kırmızı bayrak gösterilen yarışın yeniden başlamasının ardından 16. turda, ilk sektörde oluşan kalabalıkta, Nikita Mazepin'in Haas'ı tarafından arkadan darbe alarak yarış dışı kaldı.

Russell, Charles Leclerc tarafından savrularak kontrolden çıkan Sergio Perez'den kaçınmaya çalışıyordu. İngiliz, Meksikalıdan kaçınmak için yavaşlamayı başardı ancak arkasındaki Mazepin, Cidde'nin kör bölümlerinden birinde Williams'ın arkasına çarpmamayı başaramadı.

Tüm sürücüler yaralanmadan kurtulurken, pistin aşırı yüksek hız, sınırlı görüş ve kaçış alanlarının birleşimi nedeniyle bu tür bir kaza, birçok sürücü ve gözlemcinin tam olarak korktuğu şeydi.

Russell kazayı "oldukça kaçınılmaz" buldu ve pistin yarışmak için yeterince güvenli olmadığını söyledi.

Autosport'a yaptığı açıklamada, "Oldukça kaçınılmaz görünüyordu, baya geniş ve açık olan 2. viraja giriyorsunuz, sonra huni oluyor ve oldukça hızlı bir şekilde daralıyor."

The Medical car attends the crash of Nikita Mazepin, Haas VF-21, and Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Kör bir virajı döndüğümde araçlar her yerdeydi, yavaşladım ve sonra arkadan çarpıldım."

"Yani, bu hafta sonu motor sporlarının öğrenecek çok şeyi olduğunu düşünüyorum çünkü sürüşü inanılmaz derecede canlandırıcı ve heyecan verici bir pist ama güvenlik ve yarış tarafından pek çok şey eksik."

"Viraj gibi bile olmayan, kör olan bu küçük kıvrımlarda, gerçekleşmeyi bekleyen gereksiz kazalar var. Bunlar sadece gereksiz tehlike arz ediyor." dedi.

Formula 1, gelecek yıl Mart ayında Cidde'yi tekrar ziyaret edecek ve Russell, organizatörlerin ve FIA'nın pist etrafındaki güvenliği artırmak için gerekli değişiklikleri yapmasını umuyor.

Son hızla geçilen kıvrımlardan bazılarını düzleştirerek, birçok "gereksiz riskin" ortadan kaldırılabileceğini düşünüyor.

"Bence bu deneyimleri yaşıyor ve öğreniyorsunuz."

"İnanılmaz bir yarış pisti yapmaya çalıştığı için kimseyi suçlayamazsınız ve sonuçta bunu başardılar. Ancak bence kimse bu kör virajlarda neler olacağını tahmin etmemişti."

"Bence pistin değişikliğe ihtiyacı var, bu küçük kıvrımların birçoğu tamamen gereksiz."

"2. virajdan 4. viraja kadar düzlük haline getirilebilir ve 17. virajdan 22. viraja kadar düz olabilir. Beş virajımız var ve orası DRS ile bile tamamen kolay olan bir bölüm."

"Sınırların ne olduğunu bilmiyorum, buna da bakılması gerekiyor. İdeal olarak, düzlük haline getirilirse güvenlik büyük ölçüde iyileşir."

"Bence burada, bunu yapacak kaynaklara sahipler, bu yüzden bir sınırlama olmamalı. Güvenlik önce gelmeli."

"Küçük değişikliklerle tehlikeyi büyük ölçüde iyileştirebiliyorsanız, o zaman bunu düşünmeye bile gerek yok." dedi.

Russell ve Mazepin arasındaki çarpışma, 13. turda Mick Schumacher'in ikinci Haas'ı tarafından ilk kez kırmızı bayrakla durdurulmasından sonra oldu.

Yarış ayrıca, pistteki parçaları temizlemek için, çok sayıda Sanal Güvenlik Aracı ile kesintiye uğradı.

Marshals attend the crash of Mick Schumacher, Haas VF-21 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images