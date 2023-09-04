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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Russell, Monza'daki ilk virajın "cezasız" kesilmesinin engellenmesini istiyor

George Russell, Monza'nın 1. "hapisten bedava çıkış" virajının Formula 1 sürücülerinin virajı kesmesini engelleyecek şekilde değiştirilmesini istediğini söyledi.

Adam Cooper
Ekleyen:
Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14, the rest of the field at the start

Mercedes pilotu İtalya GP'si sırasında iki kez kaçış yolundan geçti; bunlardan birinde Sergio Perez ile birlikte pozisyon mücadelesi verirken dışarı çıkarken, diğerinde ise Esteban Ocon ile birlikte pitten çıkarken kendi başına geçti.

Bu son olayda Russell'ın avantaj elde ettiği kabul edildi ve yerini geri vermediği için beş saniyelik bir ceza aldı ancak bu cezanın yarıştaki beşinci pozisyonu üzerinde hiçbir etkisi olmadı.

Russell olayla ilgili olarak, "Pitten çıkış turunun maksimumda olması gerektiğini biliyordum ve pitten Ocon'un hemen arkasında ya da yanında çıktım."

"Eğer onun arkasına düşersem, önümdekileri geçme şansımın ortadan kalkacağını biliyordum. Bu yüzden virajı kaçırma riskimin olduğunu bilerek 1. viraja çok hızlı girdim ve öyle de oldu."

"Monza'da bu biraz utanç verici, çünkü oradaki kaçış her zaman biraz 'hapisten bedava çıkma' kartıdır. Bu da sürücülere, özellikle de mücadele ederken, virajı kaçırma şansı veriyor. Bu yüzden gelecekte o virajda biraz değişiklik görmek isterim." dedi.

Russell, muhtemelen ceza almasına neden olacak riskli bir hamle yaptığı için pişmanlık duymadığını söyledi

Russell, "6. sıradaki adamla aramızdaki fark düşünüldüğünde, beşinciliğin muhtemelen elde edebileceğimiz en kötü derece olduğunu biliyordum."

"Bu yüzden sadece sonda bir güvenlik aracı olsaydı vr farklar kapansaydı bu beni tehlikeye atardı." dedi.

George Russell, Mercedes-AMG

George Russell, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Yarışın başlarında Russell, Perez ile dördüncü sıra için muhteşem bir mücadele verdi ve 15 tur boyunca Red Bull pilotunun önünde kaldı.

"Checo'nun aracın üstün temposuyla geçmesinin bu kadar uzun sürmesine şaşırdım, yüksek hızlı virajlarda çok hızlılardı."

"Bunu dün gördük. Muhtemelen bir faktör de lastiklerin bizden daha iyi bozulma oranına sahip olmasıydı. Ancak onları bu kadar uzun süre geride tuttuğum için oldukça memnunum ve 1. virajda frenleme konusunda kendimi iyi ve güvende hissettim."

Daha hızlı bir araçla mücadele etmekten keyif alıp almadığı sorulduğunda ise Russell şunları söyledi: "Demek istediğim, her mücadele keyiflidir, ancak daha hızlı bir araçla atak yapan araç olmak, daha yavaş bir araçla savunma yapan araç olmaktan kesinlikle daha keyiflidir!"

"Frenlemenizi gerçekten iyi yapmanız, her virajı iyi almanız gerektiğini biliyorsunuz. Çünkü bunu yapmazsanız, sizi süpürüp geçerler ve bir aracı bu şekilde uzun süre tutmayı başardığınızda tatmin edici bir şey olur."

"Bu yüzden bu turlarda benim açımdan hiçbir hata olmamasını küçük bir olumlu yan olarak görüyorum. Ama ne yazık ki bugün hızım o seviyede değildi."

Russell, W14'ün bir sonraki yarış Singapur'da daha hızlı olacağına inanıyor.

Russell, "Özellikle yarışta bu hafta sonu olduğumuzdan daha hızlı olacağımızı düşünüyorum."

"Daha yüksek ve daha düşük yere basma kuvveti paketimiz arasında neden böyle bir delta olduğunu anlamamız gerekiyor."

"Spa, Monza, Bakü, Avusturya gibi pistlerde orta/düşük yere basma kuvveti ayarında bile her zaman zorlanıyoruz ve yüksek tarafta her zaman hızlı görünüyoruz."

"Yani yüksek ve düşük yere basma kuvveti paketlerimizde bazı karakteristik farklılıklar var. Bunu anlamamız ve bizi en azından kronometrede bu ikisi arasında daha rekabetçi kılan şeyin ne olduğunun farkına varmamız gerekiyor." dedi.

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