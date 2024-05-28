Russell: "Monako'da sadece yumuşak lastik kullanılmalı"

Monako'da gerçekleştirilen yarışın ilk turunda büyük bir kaza yaşanmış ve bunun üzerine yarış kırmızı bayrakla durdurulmuştu.

Yarışın kırmızı bayrakla durdurulması sayesinde sürücüler pit stop yapmadan lastik değiştirdiler ve yarışın sonuna kadar aynı lasitkleri kullandılar.

Bunu yapabilmek adına herkes olması gerekenden daha düşük bir tempoda gidince, ortaya oldukça tuhaf bir tablo çıktı.

Mercedes pilotu George Russell, pisti fiziksel olarak değiştirmekten ziyade, yönetmelik değişiklikleriyle durumu kurtarabileceklerini düşünüyor.

İngiliz pilota göre daha fazla pit stop bir çözüm olabilir; bu da yumuşak lastiklerin kullanılmasıyla mümkün olabilir.

Russell şöyle konuştu: “Yumuşak lastikler tüm yarış boyunca dayanmaz."

"Kuralları değiştirmemiz ve Monako'da sadece onları kullanmamız gerekiyor."

"Birileri iki pit stop yapmak zorunda kalacak, birileri tek pit stopla devam etmeye çalışacak ve bu daha daha fazla olaya yol açacak."