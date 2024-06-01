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Formula 1 Monako GP

Russell: “Monako bizim için dönüm noktası olabilir”

George Russell, Monako yarış hafta sonunda pist hızlandıkça Mercedes'in hız kaybettiğini düşünmediğini, sorulması gerekenin daha çok “rakiplerinin neden cuma günü hızlı olmadıkları" olduğunu söyledi.

Neva Ünsaldı
George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Mercedes AMG

Mercedes, Monako Grand Prix'sinin cuma günü antrenmanlarında ön sıralarda yer aldı. Lewis Hamilton, FP1'de en hızlı turu atarken, günü genel sıralamada Charles Leclerc'in ardında ikinci sırada tamamladı.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 George Russell, Mercedes W13

Lewis Hamilton, Mercedes W13 George Russell, Mercedes W13

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ancak ertesi gün sıralama turlarında takım arkadaşları sıralama turlarında beşinci ve yedinci sırada yer aldı ve Russell, Hamilton'ın üstünde sıralanarak bire bir rekabette 7-1 öne geçti. Ancak Leclerc'in pole pozisyonu süresinden neredeyse üçte bir saniye geride olan Russell, eski F1 sürücüsü Mark Webber tarafından Mercedes'in 'pist hızlandıkça' hız kaybedip kaybetmediği sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Doğrusunu söylemek gerekirse, biz rakiplerimizin neden cuma günü hızlı olmadığını sorguluyoruz. Stratejistlerimiz rakamları gözden geçiriyor ve yakıt yükleri, motor modları gibi verileri incelediklerinde bizi genelde P5, P6 civarında görüyorlar ve buna rağmen biz her zaman hak ettiğimizden biraz daha üst sıralarda yer alıyoruz."

George Russell ve Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

George Russell ve Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Bu yüzden stratejistlerimize hakkını vermek gerek. Her zaman bize 'Bakın, seansı P2 veya P3 bitirmiş olabiliriz ama gerçek hızımız P5 veya P6' diyorlar.  Pistte bazen farklı görünse de gerçekte oldukça tutarlıyız."

İlk on pilotun yarışı sıralamada elde ettikleri pozisyonda tamamladığı yarışta, Russell yeni ön kanadıyla Mercedes'in bir adım ileriye gittiğine inanıyor.

"Dürüst olmak gerekirse arabayla gerçekten mutlu hissediyorum."

"Bu hafta sonu yeni ön kanat bendeydi ve gerçekten iyi performans gösteriyordu. Bu yıl en rekabetçi hafta sonumuz olduğunu düşünüyorum. Hepimiz Red Bull'un performans eksikliğine dayalı olarak biraz daha iyi hissediyoruz ama bunun yine de bizim için bir dönüm noktası olacağını gerçekten umuyorum."

Bu sezon henüz bir Grand Prix podyumunda yer almayan Mercedes, Takımlar Şampiyonası'nda 96 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Russell ise, Sürücüler klasmanında yedinci sırada yer alırken, Lewis Hamilton'dan 12 puan önde.

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