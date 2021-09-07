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Formula 1 Haberler

Russell: "Mercedes'teki zorlu öğrenme sürecine hazırım"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

2022 yılı için Mercedes'le anlaşma imzalayan George Russell, Lewis Hamilton'ı takım arkadaşı olarak geçireceği yeni sezonda öğrenme sürecinin son derece zorlu olacağının farkında.

Russell: "Mercedes'teki zorlu öğrenme sürecine hazırım"

Russell, Williams ile birlikte geçirdiği üç sezonun ardından 2022 için Mercedes'le sözleşme imzaladı ve yeni sezonda Alman üreticiye geçecek. İngiliz pilot burada, 2017'den bu yana Alman üretici için yarışan Valtteri Bottas'ın yerini alacak.

Bottas, geride kalan yıllarda, Mercedes'in takımlar şampiyonu olmasında büyük rol oynamıştı ve Russell da kendisinden neler beklendiğini gayet iyi biliyor.

Mercedes'e geçişi hakkında konuşan Russell şöyle dedi: "Karşı karşıya olduğum zorluğun boyutu konusunda herhangi bir yanılgıya kapılmıyorum, benim için zorlu bir öğrenme süreci olacağını biliyorum."

"Valtteri, buradayken sürekli olarak hafta içleri ve hafta sonları en iyisini yaparak, galibiyetler ve pole pozisyonları  alıp, birden fazla şampiyonluğun kazanılmasına yardımcı olarak çıtayı çok yükseğe çıkardı."

"Hedefim, Toto'nun, takımın ve yönetim kurulunun bana olan güveninin karşılığını, bu başarının devamı konusunda üstüme düşen rolü oynayarak vermek olacak."

Russell, Mercedes'e geçişiyle beraber tarihin en iyi F1 sürücülerinden biri olarak kabul edilen Hamilton'a karşı yarışacak.

Russell, "Yeni takım arkadaşım bence tüm zamanların en iyi sürücüsü."

"Kartingde yarıştığım günlerden itibaren Lewis'i takip ettim ve hem pist üstünde hem de pist dışında rol model haline gelen birinden öğrenme fırsatı yakalamak, bir sürücü, profesyonel bir kişi ve bir insan olarak bana sadece fayda sağlayabilir." dedi.

George Russell, Williams, and Lewis Hamilton, Mercedes, congratulate each other in Parc Ferme after Qualifying

George Russell, Williams, and Lewis Hamilton, Mercedes, congratulate each other in Parc Ferme after Qualifying

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Russell, gelecek yıl Mercedes için yarış fırsatı konusunda çok heyecanlı olmasına rağmen, üç keyifli sezondan sonra Williams'tan ayrılmak zorunda kaldığı için de üzgün olduğunu söylüyor.

"Kişisel ve profesyonel anlamda benim için özel bir gün, aynı zamanda karmaşık duygular da yaşıyorum."

"Gelecek yıl Mercedes'e katılacağım için heyecanlıyım. Bu benim için kariyer anlamında büyük bir adım, fakat aynı zamanda Williams'taki ekip arkadaşlarıma ve dostlarıma veda edeceğim anlamına geliyor.

"Takımdaki her bir insanla çalışmak benim için gerçek bir onurdu. Aynı şekilde Williams adını Formula 1'de temsil etmek de benim için bir onurdu. 2019'da takım katıldığımdan beri, sürekli olarak birbirimizi geliştirmek ve takımı ait olduğu yere getirmek için durmadan çalıştık."

"Her sıralama pozisyonu, her puan ve her ondalık için sonuna kadar savaştık. Ne kadar zor olursa olsun, kimse asla pes etmedi ve bu bana her gün ilham verdi."

"Burada geçirdiğim her anı sevdim ve hikayemizi mümkün olan en iyi şekilde bitirdiğimizden emin olmak adına her zamankinden daha fazla zorlayacağım."

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Resmi: Russell, 2022 yılında Mercedes'e geçiyor!

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Resmi: Russell, 2022 yılında Mercedes'e geçiyor!
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