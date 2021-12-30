Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Önceki / McLaren, sürekli olarak farklı renk düzenleriyle yarışmayı düşünmüyor
Formula 1 Haberler

Russell: "Mercedes'te yarışmaya çoktan hazırdım"

Ekleyen:
, Şef Editör

Williams pilotu George Russell, Mercedes için yarışmaya geçen yılın sonunda hazır olduğunu ancak üç yıllık kontratı nedeniyle Mercedes'e geçemediğini dile getirdi.

Russell: "Mercedes'te yarışmaya çoktan hazırdım"

George Russell, Formula 2 şampiyonluğunun ardından Mercedes'in desteğiyle birlikte 2019 yılında Williams'a katılmış ve İngiliz ekiple üç yıllık anlaşma imzalamıştı.

Geride kalan üç yılda İngiliz ekiple yarışan Russell, harika bir performans sergiledi ve dikkatleri üzerine çekti.

Russell ayrıca 2020 Sakhir GP'de COVID-19 testi pozitif çıkan Lewis Hamilton'ın yerine Mercedes'le mücadele etmişti ve eğer her şey yolunda gitseydi, muhtemelen yarışı da kazanacaktı.

Sonuç olarak Russell, 2022 için Mercedes koltuğunu kaptı ve yeni sezonda Mercedes'te Lewis Hamilton'ın takım arkadaşı olacak.

Russell, aslında 2020 sonunda Mercedes'e geçmeye hazır olduğunu fakat sözleşmesi nedeniyle bir şey yapamadığını belirtti.

İngiliz pilot, Motorsport-Magazine'e şöyle dedi: "Her zaman bir şeyler öğrenebilirsiniz."

"Doğal hız sabit kalır fakat diğer tüm açılardan gelişebilirsiniz. Mühendislerle daha verimli şekilde etkileşim kurabilir, aracı daha iyi ayarlayabilir ve lastiklerle daha iyi çalışabilirsiniz."

"Williams takımındaki ilk sezonumdan sonra, daha rekabetçi bir ekibe geçmeye hazır olduğumu düşündüm. Fakat şimdi daha profesyonel bir yarışçı olduğumu hissediyorum."

"Bence Williams'ta iki yıl geçirmek ideal olurdu. Bu sezon yükselmeye hazırdım ama üç yıllık bir kontratım vardı ve bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu."

George Russell, Mercedes W10 Mule

George Russell, Mercedes W10 Mule

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
McLaren, sürekli olarak farklı renk düzenleriyle yarışmayı düşünmüyor
Önceki haber

McLaren, sürekli olarak farklı renk düzenleriyle yarışmayı düşünmüyor
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
McLaren, sürekli olarak farklı renk düzenleriyle yarışmayı düşünmüyor
Formula 1

McLaren, sürekli olarak farklı renk düzenleriyle yarışmayı düşünmüyor

Alonso artık "daha mutlu olduğu" yorumlarına şaşırıyor
Formula 1

Alonso artık "daha mutlu olduğu" yorumlarına şaşırıyor

Red Bull, Honda ile olan ilişkilerinin Renault'ya kıyasla daha iyi olduğunu düşünüyor Bahreyn GP
Formula 1

Red Bull, Honda ile olan ilişkilerinin Renault'ya kıyasla daha iyi olduğunu düşünüyor

Son Haberler

Russell: "Mercedes'te yarışmaya çoktan hazırdım"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Mercedes'te yarışmaya çoktan hazırdım"

McLaren, sürekli olarak farklı renk düzenleriyle yarışmayı düşünmüyor
Formula 1 Formula 1

McLaren, sürekli olarak farklı renk düzenleriyle yarışmayı düşünmüyor

FIA'ya göre 2022 sonunda tüm grid 1.5 saniye içerisinde olacak
Formula 1 Formula 1

FIA'ya göre 2022 sonunda tüm grid 1.5 saniye içerisinde olacak

Alonso artık "daha mutlu olduğu" yorumlarına şaşırıyor
Formula 1 Formula 1

Alonso artık "daha mutlu olduğu" yorumlarına şaşırıyor

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.