Russell: "Mercedes'te yarışmaya çoktan hazırdım"

George Russell, Formula 2 şampiyonluğunun ardından Mercedes'in desteğiyle birlikte 2019 yılında Williams'a katılmış ve İngiliz ekiple üç yıllık anlaşma imzalamıştı.

Geride kalan üç yılda İngiliz ekiple yarışan Russell, harika bir performans sergiledi ve dikkatleri üzerine çekti.

Russell ayrıca 2020 Sakhir GP'de COVID-19 testi pozitif çıkan Lewis Hamilton'ın yerine Mercedes'le mücadele etmişti ve eğer her şey yolunda gitseydi, muhtemelen yarışı da kazanacaktı.

Sonuç olarak Russell, 2022 için Mercedes koltuğunu kaptı ve yeni sezonda Mercedes'te Lewis Hamilton'ın takım arkadaşı olacak.

Russell, aslında 2020 sonunda Mercedes'e geçmeye hazır olduğunu fakat sözleşmesi nedeniyle bir şey yapamadığını belirtti.

İngiliz pilot, Motorsport-Magazine'e şöyle dedi: "Her zaman bir şeyler öğrenebilirsiniz."

"Doğal hız sabit kalır fakat diğer tüm açılardan gelişebilirsiniz. Mühendislerle daha verimli şekilde etkileşim kurabilir, aracı daha iyi ayarlayabilir ve lastiklerle daha iyi çalışabilirsiniz."

"Williams takımındaki ilk sezonumdan sonra, daha rekabetçi bir ekibe geçmeye hazır olduğumu düşündüm. Fakat şimdi daha profesyonel bir yarışçı olduğumu hissediyorum."

"Bence Williams'ta iki yıl geçirmek ideal olurdu. Bu sezon yükselmeye hazırdım ama üç yıllık bir kontratım vardı ve bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu."

George Russell, Mercedes W10 Mule Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images