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Formula 1 Haberler

Russell: "Mercedes'te Hamilton'la eşit muamele göreceğim"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

George Russell, Mercedes'le yaptığı görüşmelerde 2022 yılında takıma katıldığı zamanda Lewis Hamilton'la eşit muamele göreceğinin kendisine açık şekilde ifade edildiğini söyledi.

Russell: "Mercedes'te Hamilton'la eşit muamele göreceğim"

Mercedes salı günü yaptığı açıklama ile Russell'ın Williams ile geçirdiği üç yılın ardından gelecek yıl Valtteri Bottas'ın yerini alacağını duyurdu ve aylarca süren spekülasyonlara son vermiş oldu.

Russell, 2017'den beri Mercedes'in genç sürücü programında yer alıyor ve geçen yılki Sakhir Grand Prix'sinde Hamilton'ın COVID-19 olmasının ardından Mercedes'le piste çıkmıştı.

Şimdi Russell, kariyerinde ilk kez düzenli olarak ön bölümde yarışabileceği bir takıma gitmiş olacak ve pek çok kişi burada, kendisinden 13 yaş daha büyük olan Hamilton'la oldukça yakın bir mücadele içerisine girmesini bekliyor.

Kimileri Russell'ın gelecek yıl Hamilton'a yardımcı olacağı "iki numara" rolünü üstleneceğini düşünse de, İngiliz pilot böyle olmayacağı konusunda Mercedes'ten garanti aldığını söylüyor.

İngiliz pilot şöyle konuştu: "Bu bana [Mercedes tarafından] çok açık bir şekilde ifade edildi."

"Bana göre Mercedes, her iki sürücüye de en iyi fırsatı vermek adına bu konuda her zaman çok saygılı davranıyor."

"Haliyle kendime inanıyorum ve büyük hedeflere sahibim. Fakat aynı zaman bunun ne kadar zor olacağını da gayet iyi biliyorum."

"Lewis'in yedi kez dünya şampiyonu olmasının bir nedeni var. Muhtemelen gridde olabilecek en şanslı yerlerden birindeyim çünkü oraya gidip Lewis'ten bir şeyler öğrenebileceğim."

"Kendi adıma Mercedes'le olan bu ortaklığı uzun vadeli olarak görüyorum ve sanırım gelecek yılı bir şeyler öğrenmek adına gerçek bir fırsat olarak kullanmalı ve yarıştan yarışa değerlendirme yapıp, nasıl ilerlediğimi görmeliyim."

"Yaşamadan bir şey söylemek istemiyorum."

Mercedes, geçmişte yarıştığı pilotlara her zaman eşit fırsatlar verdi ve takım emirlerini sadece bir pilot şampiyonluk savaşı veriyorsa uygulamayı seçti.

Hamilton'ın eski takım arkadaşı Nico Rosberg, kısa bir süre önce Russell'ın gelişinin Mercedes'teki harareti artıracağını söylerken, Max Verstappen de Russell'ın Hamilton için hayatı zorlaştıracağına inandığını belirtti.

Fakat Russell, takım içi sorunların tekrarlanmayacağından ve takımın önceki deneyimlerden ders çıkardığından emin görünüyor.

Russell, "Bence Mercedes'in takım içi dinamiğinin zayıflığı konusunda net bir deneyimi var ve bunun tekrarlanmasını istemediklerini açıkça belirttiler."

“Kişisel tarafta ben de bunu istemiyorum. Takım arkadaşları olarak birlikte çalışmanın ve takımı zorlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum.

"Önümüzdeki yıl yeni bir araç ve yeni düzenlemeler olacak. Kimin en hızlı araca sahip olacağının garantisi yok. Gelecek için ilerleme kaydetmek, sürücüler olarak bizim işimiz."

"Ben de şunu söylemek istiyorum; Lewis ve ben kariyerimizin çok farklı aşamalarındayız ve bunun da yardımcı olacağını düşünüyorum ve aynı ona büyük saygı duyuyorum. Çok daha genç olmak ve bir karting sürücüsüyken dahi onu izlemiş olmam, bu dinamikleri çok fazla değiştiriyor."

"Yani ortada herhangi bir sorun görmüyorum." dedi.

George Russell, Williams

George Russell, Williams

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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