Russell, Mercedes’te Hamilton tarafından "zorlanmasından" memnun

İngiliz ikilinin, Mercedes’te takım arkadaşı olmalarının ikinci senesi ve F1 2022 sezonunda Russell’ın önde olmasına rağmen, 2023 sezonunda Hamilton, performansını geri kazanarak öne geçti.

Fakat, ikilinin bu sezonki 62 puanlık farkına rağmen Russel hâlâ en çok ödül kazanan dünya şampiyonlarından birine karşı yeteneğini sergilediğini düşünüyor.

Russell, konu hakkında Beyond the Grid podcast’inde şunları söyledi: “Ben oldukça rahat bir şekilde burada oturup, gridde muhtemelen en iyi araca koysanız şampiyonluk kazanacak 5 sürücü var diyebilirim.”

“Bundan hiç şüphem yok. Tabii ki, Lewis de [Hamilton] bunlardan biri ve eğer onunla her hafta kafa kafaya mücadele edersem, biliyorsunuz bu benim en iyisiyle kendimi kıyaslamamı sağlıyor.”

“Ayrıca, kariyerimde hiç geçtiğimiz bir buçuk yılda zorlandığım kadar zorlandığımı düşünmüyorum. Bu yüzden çabalamaya devam ettiğimi görmek kendime olan inancımı ve güvenimi artırıyor.”

“Artık kendime gerçekten inandığıma ve takımın da bana inandığına hiç şüphem yok. Bu da Lewis’le takım arkadaşı olmam ve kendi başıma mücadele etmemden kaynaklı. Bu yüzden sadece kendi işime odaklanabilir ve her hafta oraya gidip performansımı maksimum seviyeye çıkarmaya çalışabilirim.”

Sunucu Tom Clarkson, Russell’a Mercedes’teki en favori anısını sordu ve cevap hiç de şaşırtıcı değildi.

“Evet, sanırım Brezilya olması gerekiyor [2022, Russell yarışı kazanmıştı] çünkü hak ettiğimi hissettirmişti. Sakhir’de [Russell, 2020’de Hamilton hasta olduğu için onun yerine yarıştığında], her şey çok hızlı gerçekleşti.”

“Neredeyse gerçek olamayacak kadar çok iyiydi. Eğer o yarışı kazansaydım, daha da iyi olurmuş gibi hissediyordum.”

"2020 Sakhir’i kazansaydım gelecekti galibiyetlerimin ya da Brezilya 2022’nin değerini şu anki kadar ya da hak ettikleri kadar bilemezdim çünkü Brezilya gerçekten hak edilmiş bir galibiyet gibi hissettirdi. Bu zafer için takımdaki herkes çok çalışmıştı, ben de son 15 turda Lewis’in baskısı altındayken çok çalışmıştım."

George Russell, Mercedes-AMG, in the post Qualifying Press Conference Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

“Bence o tüm zamanların en iyi sürücüsü. Biliyorsunuz, her hafta sonu antrenmanlara, sıralamaya ve yarışa gittiğinizde doğrudan tüm zamanların en iyi sürücüsüyle kıyaslanıyorsunuz.”

“Böyle adil bir mücadele benim için sıra dışı bir ödül ve bu şekilde ayrıcalıklı pozisyonda olmamın neden benim için inanılmaz derecede rahatlatıcı olmasının cevabı, bu şansı her sürücünün yakalayamıyor olması.”